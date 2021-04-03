Житель Чехии выиграл в лотерею 87 миллионов крон

Житель Чехии выиграл в лотерею астрономическую сумму. Счастливчик получит около 75 миллионов крон после того, как заплатит налог.

Для игрока из Пльзеньского края в Страстную пятницу сбылась легенда о том, что в этот день земля открывает спрятанные сокровища. Победитель лотереи Sportka выиграл суперджекпот, сумма которого составила 87 218 623 кроны.

Игрок получил астрономическую сумму благодаря счастливым числам, которые выпали во время второго хода: 13, 19, 25, 31, 33, 42 и 2. Двойка стала последним числом в дополнительной игре Шанс. Об этом сообщил Петр Табл из компании Sazka.

Согласно Закону об азартных играх, победитель должен заплатить налог — 15 процентов от общей суммы выигрыша. В данном случае налог составит 13 082 793 чешских кроны.

В этом году благодаря лотереям в Чехии появилось уже 57 миллионеров, которые разделили между собой более полумиллиарда крон.

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy»

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram



Источник: novinky.cz