На Чехию обрушится снегопад

В последние дни по всей стране фиксировались температурные рекорды, в четверг в некоторых регионах Чехии температура поднялась выше 26 градусов по Цельсию. В пятницу ситуация резко изменится.
Предупреждение о снегопаде начинает действовать в ночь с пятницы на субботу — с 03:00 до 23:00 для всех регионов, кроме Карловарского и Пльзеньского. Согласно предупреждению, снегопад будет сильным, особенно в горных районах. Смешанные осадки и ливневые дожди ожидаются в районах, расположенных на высоте ниже 400 метров над уровнем моря.
Метеорологи предупреждают, что на дорогах из-за снега могут возникнуть проблемы — непроходимость, плохая видимость, обледение. Водителям рекомендуется следить за прогнозом погоды и информацией о дорожной обстановке.
С 21:00 субботы до 08:00 воскресенья действует предупреждение о гололедице в большинстве регионов Чешской Республики. Водителям и пешеходам следует быть осторожными.
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