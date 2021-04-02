Авиакомпании планируют полеты из Чехии по 74 направлениям

Летом авиаперевозчики Smartwings и Czech Airlines (ČSA) будут выполнять рейсы из Чешской Республики в 74 пункта назначения в 21 стране. Точная дата возобновления авиасообщения будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в Чехии.

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Во время пасхальных праздников обе авиакомпании планируют 111 рейсов в 15 стран, сообщила концерн Smartwings, в который входят оба перевозчика.

С 1 по 5 апреля Smartwings организует в общей сложности 58 рейсов из Праги и обратно в десять туристических дестинаций. К ним относятся рейсы в Малагу, Мадейру или египетский курорт Хургада. Компания также обеспечит некоторые специальные рейсы, например, перевозку гвинейской футбольной команды Horoya AC из Конакри (Гвинея) в Луанду (Ангола) и обратно на матч Африканской Лиги чемпионов.

В период пасхальных праздников ČSA выполнит 30 рейсов в пять пунктов назначения, а именно в Париж, Стокгольм, Киев, Москву и Сарагосу.

Летом обе авиакомпании планируют полеты из чешских аэропортов в 74 пункта назначения. Среди них Греция, Испания, Франция ​​и Турция. Регулярные рейсы Smartwings и ČSA будут выполняться по 49 направлениям, а чартерные рейсы Smartwings — по всем остальным.

Smartwings и ČSA оказались в сложном финансовом положении из-за коронавирусного кризиса и отмены рейсов. В настоящее время ČSA находится в процессе банкротства, который был инициирован самой компанией и уже рассматривается в суде. Долг перевозчика составляет около 1,8 миллиарда крон, из которых 1 миллиард крон — это неоплаченные пассажирские билеты, а остальную часть ČSA должна поставщикам.

В конце февраля 2021 года ČSA подала в суд ходатайство о реорганизации с целью спасения компании. Суд назначил компанию «Инскол» управляющим по делу о банкротстве.

Smartwings с конца марта использует ссуду в размере 2 миллиардов крон, которую ей выдали четыре банка под 80%-ую государственную гарантию. В общей сложности финансирование перевозчика превысит 7 миллиардов крон. Дополнительные деньги обеспечат чешские акционеры, поддержка лизинговых компаний и реструктуризация компании. Долги Smartwings сейчас составляют около 6,6 миллиарда крон.

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Источник: novinky.cz