Вслед за летней погодой в Чехию придет похолодание

Рекордные летние температуры в Чехии продержатся до пятницы. Потом в страну придет похолодание, в горах возможен снег, а в отдельных районах пройдут дожди.

В четверг утром в Чехии будет ясная погода. Во второй половине дня с севера придут облака, в некоторых районах Чехии возможен дождь. Температура воздуха днем составит 21-25 °C. Вечером в республику придет холодный фронт, он повлияет на погоду в следующие дни.

В пятницу будет преобладать переменная облачность, на севере республики будет облачно, пройдут дожди. В горных районах возможен снег. Утром температура опустится до 3-7 °C, днем воздух прогреется до 8 °C на севере и до 16 °C — на юге страны.

Утром в субботу похолодает до 1-3 градусов Цельсия. Днем облака рассеются, а температура воздуха составит от 6 до 10 °C. В воскресенье ожидается переменная облачность. Утренние температуры будут держаться на отметке от -1 до -5 °C. Днем столбик термометра покажет от 10 до 14 градусов тепла.

В понедельник в республику придут дожди, будет облачно. Утром температура воздуха не превысит 2 градусов тепла, днем будет от 11 до 15 °C.

Во вторник и среду метеорологи ожидают в основном облачную погоду, возможны осадки, в горах выпадет снег. Утром будет от 2 до -2 градусов Цельсия, днем температура воздуха не превысит 6-10 °C.

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Источник: novinky.cz