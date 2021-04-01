Граждане Чехии отправились в Сербию на бесплатную вакцинацию от covid-19

​Десятки людей из Чехии отправились в Сербию, которая в минувшие выходные предложила иностранцам бесплатную вакцинацию. Об этом сообщила директор департамента коммуникаций МИД Зузана Штихова.

Среди иностранцев, приехавших на вакцинацию, оказался и владелец интернет-магазина Rohlik Томаш Чупр.

«Мы знаем об этом, речь идет о нескольких десятках людей. Мы не думаем, что это превратится в массовую акцию», — сказала Штихова. Министерство иностранных дел обсудит поездки чехов в Сербию для вакцинации с Министерством здравоохранения.

Сербия предлагает вакцинацию тремя препаратами, зарегистрированными в ЕС, а также российской вакциной Sputnik V и вакциной китайской компании Sinopharm. «Если речь идет о вакцине, зарегистрированной в ЕС или в Европе, то в принципе ничего страшного, но я был бы очень осторожен, если это незарегистрированный препарат», — сказал председатель Чешского общества вакцинации Роман Хлибек. Он также добавил, что если с вакцинацией возникнут проблемы, кто-то должен будет взять на себя ответственность. Чехия не сможет этого сделать, поскольку прививка была сделана в другой стране.

Критики обвиняют президента Сербии Александра Вучича в попытке расширить свое влияние в регионе с помощью бесплатных вакцин. Некоторые утверждают, что у вакцины AstraZeneca, которую получают иностранцы, истекает срок годности, поэтому Сербия хочет использовать их как можно скорее. Как сообщает агентство AP, эти данные пока не удалось проверить.

Сербия — одна из стран Европы, где вакцинация идет очень быстрыми темпами. Население Сербии — около семи миллионов человек, более двух миллионов уже получили по крайней мере первую дозу вакцины.

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Источник: novinky.cz