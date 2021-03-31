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Граждане Чехии смогут въезжать в страну без негативного теста на covid-19

Граждане Чехии смогут въезжать в страну без негативного теста на covid-19

420on.cz 345
Пражский городской суд отменил требование Минздрава, согласно которому люди обязаны предъявлять негативный тест на коронавирус при возвращении в страну из-за границы. Министерство при принятии постановления не объяснило, почему тест нельзя сделать после возвращения в республику, а не перед въездом в страну.
Фото: Shutterstock
Граждане Чехии смогут въезжать в страну без негативного теста на covid-19

Решение вступит в силу 5 апреля, сообщил пресс-секретарь Пражского городского суда Адам Вениг.

Председатель судебного сената Алеш Сабол заявил, что суд не хотел преуменьшать риски, связанные с распространением covid, или усилия исполнительной власти по защите жизни и здоровья людей. 

«Даже принимая во внимание эти факты, невозможно отказаться от основных принципов верховенства закона. Право граждан Чешской Республики свободно возвращаться на свою родину не может быть ограничено без крайней необходимости», — подчеркнул он. В Минздраве пока не комментируют этот вопрос, чиновники знакомятся с приговором.

Министерство здравоохранения обосновало свои действия едиными правилами на уровне стран-членов Евросоюза, принятыми в виде рекомендаций Совета ЕС. Однако эти правила не предусматривают столь жестких требований по отношению к резидентам, а наоборот, предполагают, что государство не может настаивать на наличии негативного теста при въезде в страну. 

Хотя министерство прямо не налагает запрет на въезд своих граждан, оно фактически вынуждает людей оставаться в другой стране или подвергает их санкциям.

«Фактически, граждане Чехии могут быть наказаны за возвращение на родину», — говорится в решении. Это противоречит Хартии основных прав и свобод. Суд отметил, что назначив срок вступления решения в силу, он дал министерству достаточно времени, чтобы ведомство при необходимости приняло эту меру повторно и учло аргументы судей.

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Источник: ceskatelevize.cz

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Прага суды коронавирус Чехия Министерство здравоохранения путешествие
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