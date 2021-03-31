В Праге микроавтобус врезался в трамвайную остановку, пострадали шесть человек

Утром 31 марта спасатели и пожарные ликвидировали последствия автомобильной аварии в пражском районе Стрешовице. Микроавтобус выехал на трамвайные пути, а затем врезался в остановку, где находились люди. По предварительной информации, травмы получили шесть человек.

Авария произошла около девяти часов утра на улице На Петршинах на остановке «Военный госпиталь». Спасатели направили к месту происшествия четыре машины скорой помощи, врачей и вертолет.

«По последней информации, на месте происшествия находятся в общей сложности шесть раненых, четверо из них с травмами средней степени тяжести и двое — с тяжелыми травмами», — сказала пресс-секретарь службы спасения Яна Поштова.

По данным полиции, микроавтобус двигался по направлению из центра. На остановке автомобиль повредил перила и знак остановки. Причины аварии пока неизвестны,обстоятельства происшествия расследует полиция.

Трамвайные маршруты № 1 и 2 изменены. На участке Vozovna Střešovice — Sídliště Petřiny введено альтернативное автобусное сообщение X1.

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Источник: novinky.cz