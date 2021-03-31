В Праге полиция разогнала отдыхающих на набережной Влтавы

Во вторник, 30 марта, ​​пражская полиция проверяла десятки сообщений о проводимых в столице нелегальных вечеринках и открытых ресторанах, где собирались люди. Вечером сотни людей собрались на набережной Рашине, некоторые из них распивали спиртные напитки. Полицейским пришлось принять меры, чтобы заставить отдыхающих соблюдать противоэпидемические меры.

Пражские полицейские прибыли на набережную около 21:00. Используя мегафон, они стали предупреждать людей о запрете на употребление алкоголя в общественных местах, а также о комендантском часе. Большинство отдыхающих покинули набережную после 21:00.

Через некоторое время на место прибыли сотрудники специального подразделения правоохранительных органов, которые проверяли документы, удостоверяющие личность, у всех, кто оставался на набережной. Проверки проводились и в соседнем парке, расположенном недалеко от набережной у здания Министерства здравоохранения. Полиция предупреждала людей об обязательном ношении респираторов и средств защиты дыхательных путей, а также о соблюдении дистанции.

«Практически весь день пражские полицейские разбирались с десятками заявлений о нарушении постановлений правительства, будь то массовые собрания людей или открытые рестораны. Вечером они выезжали на набережную, где гуляли сотни людей», — сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.

Днем полиция обнаружила в Жижковских садах около 200 людей, которые веселились и распивали алкоголь, и заставила их покинуть парк. По словам Кропачовой, полиция предъявит обвинение оператору местного заведения общепита, которое расположено в парке, за нарушение правительственных постановлений.

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Источник: novinky.cz