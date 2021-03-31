Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.16
USD
22.33
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01d 11 °C
В Праге полиция разогнала отдыхающих на набережной Влтавы

В Праге полиция разогнала отдыхающих на набережной Влтавы

420on.cz 98
Во вторник, 30 марта, ​​пражская полиция проверяла десятки сообщений о проводимых в столице нелегальных вечеринках и открытых ресторанах, где собирались люди. Вечером сотни людей собрались на набережной Рашине, некоторые из них распивали спиртные напитки. Полицейским пришлось принять меры, чтобы заставить отдыхающих соблюдать противоэпидемические меры.
В Праге полиция разогнала отдыхающих на набережной Влтавы

Пражские полицейские прибыли на набережную около 21:00. Используя мегафон, они стали предупреждать людей о запрете на употребление алкоголя в общественных местах, а также о комендантском часе. Большинство отдыхающих покинули набережную после 21:00. 

Через некоторое время на место прибыли сотрудники специального подразделения правоохранительных органов, которые проверяли документы, удостоверяющие личность, у всех, кто оставался на набережной. Проверки проводились и в соседнем парке, расположенном недалеко от набережной у здания Министерства здравоохранения. Полиция предупреждала людей об обязательном ношении респираторов и средств защиты дыхательных путей, а также о соблюдении дистанции.

«Практически весь день пражские полицейские разбирались с десятками заявлений о нарушении постановлений правительства, будь то массовые собрания людей или открытые рестораны. Вечером они выезжали на набережную, где гуляли сотни людей», — сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.

Днем полиция обнаружила в Жижковских садах около 200 людей, которые веселились и распивали алкоголь, и заставила их покинуть парк. По словам Кропачовой, полиция предъявит обвинение оператору местного заведения общепита, которое расположено в парке, за нарушение правительственных постановлений.

  • Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

  • На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» 

  • Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

  • Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram


Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
полиция коронавирус Прага алкоголь
Читайте
по теме 
Полицейские в Чехии исправляли сумму штрафов стирающейся ручкой. Им грозит год тюрьмы
29.03.2021 19:10 Общество
Полицейские в Чехии исправляли сумму штрафов стирающейся ручкой. Им грозит год тюрьмы
2383
Видео: Мужчина взобрался на Чумной столб в чешском городе Свитавы
25.03.2021 10:38 Общество
Видео: Мужчина взобрался на Чумной столб в чешском городе Свитавы
1154
Полиция будет контролировать соблюдение карантина в Чехии
23.03.2021 09:47 Общество
Полиция будет контролировать соблюдение карантина в Чехии
3945
В Праге полицейские забрали ребенка у пьяной матери прямо на улице
19.03.2021 13:17 Общество
В Праге полицейские забрали ребенка у пьяной матери прямо на улице
4199
Последние новости:
31
марта
Проезд через центр Праги закроют для нерезидентов района
31.03.2021 09:08 Общество
Проезд через центр Праги закроют для нерезидентов района
1
30
марта
Ярослав Мил выступил против сотрудничества с Россией при строительстве АЭС Дукованы в Чехии. Его отстранили
30.03.2021 17:35 Экономика
Ярослав Мил выступил против сотрудничества с Россией при строительстве АЭС Дукованы в Чехии. Его отстранили
557
Пражский Град откроет сады и парки для жителей Чехии
30.03.2021 14:51 Общество
Пражский Град откроет сады и парки для жителей Чехии
3478
Новое приложение позволит жителям Чехии ходить в рестораны во время эпидемии covid-19
30.03.2021 14:32 Общество
Новое приложение позволит жителям Чехии ходить в рестораны во время эпидемии covid-19
3258
Как коронавирус повлиял на доходы населения Чехии
30.03.2021 13:24 Экономика
Как коронавирус повлиял на доходы населения Чехии
1681
Продуктовые магазины в Чехии будут закрыты на Страстную пятницу
30.03.2021 08:11 Экономика
Продуктовые магазины в Чехии будут закрыты на Страстную пятницу
5667
29
марта
Полицейские в Чехии исправляли сумму штрафов стирающейся ручкой. Им грозит год тюрьмы
29.03.2021 19:10 Общество
Полицейские в Чехии исправляли сумму штрафов стирающейся ручкой. Им грозит год тюрьмы
2383
Предприниматели Чехии смогут получить компенсации от государства за апрель
29.03.2021 17:22 Экономика
Предприниматели Чехии смогут получить компенсации от государства за апрель
1783
Коронавирус в Чехии: все о путешествиях за пределы республики во время пандемии
29.03.2021 14:52 Общество
Коронавирус в Чехии: все о путешествиях за пределы республики во время пандемии
5908
В акции по уборке мусора поучаствовали 50 тысяч жителей Чехии
29.03.2021 13:03 Общество
В акции по уборке мусора поучаствовали 50 тысяч жителей Чехии
1178


Мобильная версия