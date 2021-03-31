В Праге полиция разогнала отдыхающих на набережной Влтавы

Пражские полицейские прибыли на набережную около 21:00. Используя мегафон, они стали предупреждать людей о запрете на употребление алкоголя в общественных местах, а также о комендантском часе. Большинство отдыхающих покинули набережную после 21:00.
Через некоторое время на место прибыли сотрудники специального подразделения правоохранительных органов, которые проверяли документы, удостоверяющие личность, у всех, кто оставался на набережной. Проверки проводились и в соседнем парке, расположенном недалеко от набережной у здания Министерства здравоохранения. Полиция предупреждала людей об обязательном ношении респираторов и средств защиты дыхательных путей, а также о соблюдении дистанции.
«Практически весь день пражские полицейские разбирались с десятками заявлений о нарушении постановлений правительства, будь то массовые собрания людей или открытые рестораны. Вечером они выезжали на набережную, где гуляли сотни людей», — сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.
Днем полиция обнаружила в Жижковских садах около 200 людей, которые веселились и распивали алкоголь, и заставила их покинуть парк. По словам Кропачовой, полиция предъявит обвинение оператору местного заведения общепита, которое расположено в парке, за нарушение правительственных постановлений.
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Источник: novinky.cz