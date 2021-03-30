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Пражский Град откроет сады и парки для жителей Чехии

Пражский Град откроет сады и парки для жителей Чехии

420on.cz 693
Со 2 апреля Пражский Град откроет сады и парки для посетителей. Откроется также Олений ров (Jelení příkop) — естественный овраг с северной стороны Пражского Града. Проверки безопасности при входе на территорию комплекса будут отменены. Об этом сообщила пресс-служба Пражского града.
Пражский Град откроет сады и парки для жителей Чехии

Сады и парки Пражского града будут открыты с 10 до 17 часов. А вот дворы комплекса останутся закрытыми из-за неблагоприятной эпидемической ситуации.

Обязательный досмотр посетителей при входе в комплекс, введенный летом 2016 года, будет отменен, однако сотрудники полиции могут проводить выборочные проверки.

«Этим шагом администрация президента республики решила расширить список территорий, где пражане смогут погулять и отдохнуть во время локдауна», — заявили представители Пражского града.

Жители столицы смогут подышать воздухом в Королевском саду (открыт вход со стороны Бельведера), в Южных садах Пражского Града до смотровой площадки Плечника (открыт вход со стороны ворот На Опиши), для прогулок будет открыт и Верхний Олений ров (вход открыт с улицы U Brusnice).

Посетители должны иметь при себе респираторы или аналогичные средства защиты органов дыхания, а также соблюдать дистанцию во время прогулок. Вход на территорию комплекса с чемоданами или большими сумками запрещен. 

Комплекс закрыт с 9 октября прошлого года. Он был недоступен для посещения и прошлой весной — с середины марта по вторую половину мая.

Помимо парков Пражского града, со 2 апреля откроется парк при Ланском замке. Это барочный замок в поселке Ланы, неподалеку от Праги. Он же является официальной летней резиденцией президентов Чешской Республики, поэтому в сам замок жители республики попасть не могут, зато сады доступны для посетителей. Они будут открыты по средам и четвергам с 14 до 18 часов, по субботам, воскресеньям и в праздничные дни — с 10 до 18 часов.

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Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия Прага Пражский град парки отдых
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