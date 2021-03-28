Коронавирус, рак и ВИЧ. В Чехии сделают мини-тестер, который обнаруживает болезни на месте

Чешские ученые разрабатывают новый прибор. Это будет небольшая переносная коробочка размером с мобильный телефон, с помощью которой можно прямо на месте выяснить, страдает ли данный мужчина или женщина коронавирусом, ВИЧ, раком или другим серьезным заболеванием.

Прибор разрабатывают чешские ученые, они хотят представить его публике до конца года. По сути, речь идет о том, чтобы поместить множество разных лабораторных тестов в одну коробочку. Она должна быть легкой и мобильной. Предполагается, что с ней сможет справиться любой обученный человек после ознакомления с простыми инструкциями.

Устройство будет подключаться к мобильному телефону с помощью приложения. Результат теста будет отображаться на дисплее. Работа с прибором будет выглядеть так: необходимо взять образец, поместить его в пробирку с раствором, встряхнуть, затем с помощью пипетки достать его из пробирки и поместить в специальное отверстие в приборе. Затем нужно нажать кнопку и дождаться результата.

Устройство будут использовать сотрудники полиции, врачи, спасатели и те, кто борется с пандемией коронавируса. Предполагается, что в первую очередь прибор пригодится для лечения быстро и легко распространяющихся болезней.

«В фильме «Звездный путь» у героев был так называемый трикодер — коробочка, которую можно приложить к коже и узнать, какая у человека болезнь. Наше устройство не может этого сделать. Однако мы можем сказать, есть ли в данном образце то, чтобы разыскивалось, например, конкретный ген или вирус. Но нам нужно точно знать, что мы хотим найти», — сказал журналистам Павел Неужил из Технологического университета Брно (VUT). Он вместе со своими коллегами работает над разработкой нового устройства. В создании мобильного тестера участвует Военно-медицинский институт и ученые из Университета Менделя в Брно.

Источник: novinky.cz