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«Это конец». Частные зоопарки Чехии просят о помощи в соцсетях

«Это конец». Частные зоопарки Чехии просят о помощи в соцсетях

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Из-за длительного карантина зоопарки потеряли посетителей и, следовательно, свой единственный источник дохода. Частные заводчики не могут претендовать на помощь, которую государство выделило зоопаркам, поэтому с просьбой помочь они обращаются к общественности.
«Это конец». Частные зоопарки Чехии просят о помощи в соцсетях

«Корма у нас хватало только на последние 14 дней, а деньги закончились, поэтому мне пришлось опубликовать пост в социальной сети и обратиться к общественности за помощью», — рассказывает Вера Йитнерова, которая вместе с мужем содержит небольшой зоопарк в Радостице недалеко от Брно. 

Ее постом в Facebook за неделю поделились тысячи человек. По словам Йитнеровой, эта поддержка помогла зоопарку пережить худшие времена. «Должна признаться, что отклик был ошеломляющим. Мы больше не на дне, но будущее зависит от того, как долго мы будем закрыты», — добавила она.

 

Přátelé, dorazily poslední avizované balíky s dary od vás. Všechny z e-shopů, a tedy anonymní. Všem vám vřele děkuji za...

Опубликовано Šelmy, kočky, koťata Пятница, 26 марта 2021 г.

В зоопарке Вера Йитернова и ее муж заботятся примерно о пятидесяти животных, в основном из семейства кошачьих — гепарды, оцелоты и канадские рыси. «У нас есть шетландские пони и альпаки. К ним сюда приезжают дети, потому что мы организуем экскурсии для школ или детских лагерей», — добавила она.

Посетители — единственный источник дохода для зоопарка. В прошлом году он был открыт около четырех месяцев, в этом — здесь не было ни одного посетителя из-за правительственных ограничений. 

По словам Йитнеровой, зоопарк может претендовать на тысячу крон в день в рамках государственной поддержки для OSVČ— этот максимум не покрывает ежемесячные расходы на разведение и уход за животными. У владельцев также закончился финансовый резерв в виде ссуды, которую им пришлось взять в прошлом году.

Последствия потери доходов от входных билетов ощущают не только частные заводчики, но и крупные зоопарки. Они тоже обращаются за помощью к населению. 

О финансовых трудностях на своем сайте сообщил Злинский зоопарк. Аудитория откликнулась, за несколько дней удалось собрать около 1,5 миллиона крон — люди покупали подарочные сертификаты на сайте. Популярность набирает проект, который позволяет людям в виртуальном формате «взять» животное на выходные. Человек может поддержать зоопарк, купив ваучер с информацией о животном, фотографией и забавной карикатурой от художника-графика. За последние три недели зоопарку удалось собрать 8 000 000 крон.

По словам директора зоопарка Двур Кралове Пршемысла Рабаса, принудительное закрытие зоопарков означает потерю десятков миллионов крон. Убытки зоопарка в Двур Кралове в прошлом году  составили 30 миллионов.

За последние несколько дней сафари-парк получил более 18 миллионов крон в виде пожертвований от примерно 50 000 человек. По подсчетам руководства, этого хватит на три месяца содержания парка. Один только корм для животных и средства на заработную плату сотрудников обходятся примерно в шесть миллионов крон в месяц. 

 

Dobrý den přátelé, chtěl bych všem poděkovat za obrovskou podporu. Je to nesmírně dojemné. Za tři dny se nám sešlo přes...

Опубликовано Přemysl Rabas Среда, 24 марта 2021 г.

Чтобы зоопарки могли выжить и не прибегали к передаче животных в другие страны, государство выделило пособие на корм на общую сумму 80 миллионов крон. Получить пособие могут только лицензированные зоопарки. Большинство частных заводчиков не получат государственной помощи. 

По словам Веры Йитерновой, небольшие зоопарки никак не влияют на распространение вируса, поэтому нет смысла ограничивать их работу.  «В основном мы организуем здесь индивидуальные мероприятия — максимум 4 человека за один визит. Учитывая, что все проходит на открытом воздухе, а каждый может надеть респиратор и соблюдать дистанцию ​​в два метра, я считаю этот запрет лишним», — добавила она.

Как помочь зоопаркам: 

В Пражском зоопарке можно купить «стравенки» для животных — STRAVENKY PRO ZVÍŘATA

В Сафари-парке в Двур Кралове можно пригласить животных на символический обед — Pozvi zvíře na oběd

Злинский зоопарк предлагает лично познакомиться с животными — Setkání se zvířetem или Zvíře na víkend

В зоопарке Йиглавы животным можно организовать отпуск — POŠLI ZVÍŘE NA DOVOLENOU

 

Источник: novinky.cz

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Темы
зоопарк Прага Чехия Злинский край Йиглава
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