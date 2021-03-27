ČSÚ приостановил онлайн-перепись населения Чехии из-за сбоя в системе

Чешское статистическое управление (ČSÚ) сегодня утром приостановило электронную перепись населения. Причина — перегрузка системы, сообщило ČSÚ в Twitter. Официально перепись населения онлайн началась в полночь 27 марта. В течение двух недель люди могут заполнить форму в электронном виде.

«В превентивных целях мы приостановили заполнение документов онлайн до тех пор, пока мы не проанализируем ситуацию и не предпримем необходимые шаги для дальнейшей безопасной работы. Причины сбоя системы сейчас выясняются», — сказала Йолана Волданова, пресс-секретарь проекта «Перепись 2021 года».

Сейчас воспользоваться сервисом невозможно. Когда система будет доступна, заполнить электронную форму можно будет, используя номер удостоверения личности или заграничного паспорта, через электронный идентификатор или через электронный ящик данных (datová schránka). Поучаствовать в переписи онлайн можно будет и в мобильном приложении Census21.

Перепись проводится каждые десять лет. В этом году она обязательна для всех, кто постоянно проживает в Чешской Республике или имеет право на временное пребывание более 90 дней.

Каждый человек вне зависимости от места физического проживания, возраста и состояния здоровья должен заполнить анкету. За жителей Чехии, которым еще не исполнилось 18 лет, участвовать в переписи должен их законный представитель. Иностранцы, проживающие в Чехии, тоже должны участвовать в переписи населения. Анкета будет доступна на разных языках. При заполнении анкет люди могут указывать данные о других членах семьи и родственниках.

Онлайн-анкеты будут доступны с 27 марта по 9 апреля. Бумажную форму можно будет заполнить с 17 апреля по 11 мая. Ее доставит специальный человек. Предполагается, что 60% людей заполнят онлайн-формы. Остальное население поучаствует в переписи с помощью Чешской почты. Члены комиссии будут приезжать прямо домой к людям, также анкеты можно будет взять и отправить в 800 отделениях почты.

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Источник: ceskenoviny.cz