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Чрезвычайное положение в Чехии будет действовать до 11 апреля

Чрезвычайное положение в Чехии будет действовать до 11 апреля

420on.cz 99
Депутаты чешского парламента удовлетворили просьбу правительства и продлили чрезвычайное положение в Чехии на 14 дней — до 11 апреля. Первоначально правительство просило продлить ЧП на 30 дней, однако не набрало достаточного количества голосов в Палате депутатов.
Фото: ČTK
Чрезвычайное положение в Чехии будет действовать до 11 апреля

Палата депутатов приняла решение о продлении ЧП после нескольких часов обсуждений. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр здравоохранения Ян Блатны считают, что это последнее продление чрезвычайного положения. «Я в седьмой раз обращаюсь к вам с просьбой о введении ЧП. Я прошу вас продлить чрезвычайное положение, которое, по моему мнению, действительно может стать последним», — сказал депутатам Ян Блатны.

Его поддержал и Андрей Бабиш. «Я очень надеюсь, что это будет последний локдаун, это самое главное», — добавил он.

За продление ЧП проголосовали 53 депутата из 103 присутствующих. Принять решение, предложенное правительством, удалось благодаря поддержке партии KSČM. Коммунисты проголосовали единогласно, как это было рекомендовано исполнительным комитетом партии.

Депутаты коалиции Spolu (ODS, KDU-ČSL и TOP 09) выступили против продления чрезвычайного положения, поскольку они считают, что борьба с пандемией должна продолжаться в соответствии с недавно принятым законом о пандемии.

«Зачем нам нужен закон о пандемии? Для того, чтобы исключить необходимость ЧП. Вот почему мы помогли правительству написать и утвердить закон. Правительство тогда говорило: дайте нам последние три недели, и потом мы будем действовать в соответствии с законом о пандемии», — пояснил председатель партии ODS Петр Фиала.

«Чрезвычайное положение дает правительству беспрецедентные полномочия вмешиваться в права граждан. Правительство часто использует свои полномочия сверх того, что необходимо, например, вы не можете поехать в другой район республики, где у вас находится недвижимость, хотя это не представляет никакого риска для окружающих», — сказала председатель TOP09 Маркета Пекарова Адамова.

Депутаты от KDU-ČSL голосовали против, поскольку, по их мнению, запрет на передвижение между районами не замедлил распространение эпидемии. «Во время встречи с правительством мы получили исходные данные, которые четко показали, что основным источником снижения мобильности населения является не ограничение передвижения между районами, а закрытие магазинов розничной торговли и услуг. При этом основной причиной продления чрезвычайного положения до сих пор был аргумент о том, чтобы полицейские продолжали стоять на границах районов», — заявил председатель KDU-ČSL Мариан Юречка.

Традиционно против продления чрезвычайного положения выступила и партия SPD. «Массовые запреты — это не выход, а локдаун — это не решение ситуации», — пояснил Томио Окамура, председатель движения.

Парламент одобрил продление чрезвычайного положения в стране на 14 дней. Кабинет министров должен будет официально объявить о продлении ЧП до воскресенья, включая перечень мер, которые будут применяться с 29 марта.

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Источник: seznamzpravy.cz

 
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Темы
коронавирус правительство Чехия Парламент ЧР Андрей Бабиш Министерство здравоохранения
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