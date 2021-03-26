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Крокодил, пойманный пожарными в Чехии, останется жить в доме заводчика

Крокодил, пойманный пожарными в Чехии, останется жить в доме заводчика

420on.cz 296
Трехметровый нильский крокодил, который был обнаружен при тушении пожара в садовом домике в ​​Шумперском районе, останется у заводчика. По словам директора Оломоуцкого регионального ветеринарного управления Алеша Затлоукала, владелец животного пообещал улучшить условия для его содержания.
Крокодил, пойманный пожарными в Чехии, останется жить в доме заводчика

Чешским пожарным в середине марта этого года пришлось организовать отлов экзотического животного. Живой крокодил находился прямо в горящем здании. Внутри дома был сильный дым, поэтому пожарные использовали тепловизионную камеру, чтобы выяснить, где находится животное. Вызванные на место специалисты переместили крокодила в ближайший гараж. 

По данным ветеринарной администрации, у хозяина не было разрешения на разведение животных, требующих особого ухода. На этой неделе ветеринары проверили условия, в которых содержится крокодил.

«Они подтвердили, что условия для разведения не были соблюдены. Хозяин, который сейчас находится в сложной ситуации из-за пожара, готовится построить дом для крокодила, только после этого будет принято решение о том, останется крокодил у заводчика или нет. Скорее всего нильский крокодил будет и дальше жить там, из-за своего возраста он уже не сможет привыкнуть к другой среде», — сказал Затлоукал.

Директор ветеринарного управления пояснил, что есть правила, согласно которым помещения для таких животных должны иметь ограждения, чтобы животное никуда не убежало и не могло никого травмировать. Там должна быть и определенная зона, в которой животных можно мыть. Однако заводчик, скорее всего, не будет оштрафован за содержание крокодила без разрешения ветеринарной администрации.

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Источник: novinky.cz

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Темы
животные пожар Чехия
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