Ян Блатны: локдаун в Чехии продлится еще 14 дней

Если люди продержатся еще четырнадцать дней и будут соблюдать действующие противоэпидемические меры, ограничения частично могут быть сняты после 12 апреля. Об этом министр здравоохранения Чехии Ян Блатны заявил 26 марта на пресс-конференции, посвященной развитию эпидемической ситуации в стране.

«Ситуация улучшается, но числа по-прежнему чрезвычайно высоки. Это очень хорошая новость, которая будет оставаться хорошей, если мы продержимся и будем по крайней мере две недели продолжать делать все, чтобы радикально снизить статистику заболеваемости. Тогда дата 12 апреля будет реальной», — сказал министр.

По словам Блатного, одной из первых мер, которая будет отменена, станет запрет на передвижение людей по республике. Приоритетом является и возвращение детей в школы. Правительство должно принять решение по этому поводу на следующей неделе, сказала главный гигиенист Чехии Павла Сврчинова.

Планируется, что ученики младших классов смогут вернуться в школы со второй половины апреля. Минздрав рассчитывает, что это станет возможным при проведении регулярного антигенного тестирования школьников и учителей на коронавирус, хотя бы два раза в неделю.

«Для нас важно, чтобы болезнь не распространялась в школах», — сказала Сврчинова. Антигенные тесты школам будет оплачивать государство.

В апреле будет также представлена обновленная версия противоэпидемической системы PES, критерии которой сейчас разрабатывает главный гигиенист. В частности, в ней будут отражены правила посещения массовых спортивных и культурных мероприятий.

Важную роль в ближайшие месяцы будут играть вакцинация и тестирование на коронавирус. «Мы ожидаем, что на некоторых мероприятиях будет введена система тестирования, на входе сотрудники лаборатории будут проверять посетителей. Люди на месте смогут получить, например, браслет, который будет действителен в течение двух дней», — пояснила она.

Люди, которые уже сделали прививки от коронавируса, будут иметь определенные преимущества.

«Мы также решаем, какие могут быть исключения для вакцинированных людей, но только в тот период, когда в республике будет достаточное количество вакцин и каждый сможет сделать прививку», — сказала Сврчинова.

На сегодняшний день использовано около 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса. Блатны ожидает, что в конце апреля два миллиона человек получат хотя бы одну дозу вакцины, а в июне привиты будут от 60% до 70% населения.



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Источник: novinky.cz