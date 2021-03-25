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Кладоискатель с детектором нашел могилу советского солдата в Чехии

Кладоискатель с детектором нашел могилу советского солдата в Чехии

420on.cz 132
Мужчина с металлоискателем обнаружил могилу советского солдата времен Второй мировой войны среди виноградников в поселке Костице в Бржецлавском крае Чехии. Поскольку на месте, помимо прочего, была найдена ручная граната, он вызвал на место пиротехников и сотрудников полиции.
Кладоискатель с детектором нашел могилу советского солдата в Чехии

Полиция также связалась с археологами. «Судя по найденным вещам, это был русский солдат, его скелет будет исследован антропологом», — сказал археолог Либор Калчик из Бржецлавского музея.

В могиле, помимо ручной гранаты советского производства, которую взяли на утилизацию полицейские пиротехники, было 1,5 килограмма боеприпасов, каска, противогаз, ботинки и кулон с изображением святого.

25 марта Либор Кальчик извлек останки русского солдата из могилы . «Некоторые вещи станут предметом дальнейших исследований. На первый взгляд кажется, что солдат скончался после огнестрельного ранения в голову, а друзья похоронили его здесь. Могила не была глубокой», — сказал археолог.

Поскольку это военная могила, о ее обнаружении будет сообщено властям и российской стороне. Однако археолог не нашел на месте ничего, что позволило бы установить личность солдата. Оружия в могиле не было.

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия Вторая мировая война война археология
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