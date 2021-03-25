В Чехию пришла весна: на следующей неделе воздух прогреется до +20°C

В конце рабочей недели в Чехии будет тепло и солнечно. Погода немного испортится на выходных, когда в республику придет холодный фронт. На следующей неделе температура воздуха днем достигнет отметки в 20 °C, сообщила метеоролог Дагмар Гонсова.

Фото: Inna Bystrakova

В пятницу в Чехии ожидается переменная облачность, утром будет от 1 до 3 °C, а днем воздух прогреется до 13–17 °C. В субботу похолодает, будет облачно, в отдельных районах возможен дождь, а в горах — снег. Утренняя температура опустится до 3–7 °C, днем столбик термометра покажет от 13 до 17 °C.

«В республику придет холодный фронт. Умеренный южный ветер сменится на западный и усилится на свежий с порывами до 60 километров в час», — рассказала Гонсова.

В воскресенье синоптики обещают переменную облачность, на востоке страны возможны дожди, а в Есениках и Бескидах выпадет снег. Утром температура воздуха опустится до 3–1 °C, днем будет 9–13 градусов тепла.

В понедельник на севере республики будет пасмурно, местами пройдут дожди. На остальной территории Чехии ожидается переменная облачность, утром будет 4–0 °C, а днем потеплеет до 13–17 °C. Во вторник и среду ожидается облачная погода, температура воздуха ночью будет составлять 3–7 °C, а днем ​​потеплеет до 15–19 °C. В среду днем синоптики обещают от 16 до 20 градусов тепла.

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Источник: novinky.cz