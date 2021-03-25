Видео: Мужчина взобрался на Чумной столб в чешском городе Свитавы

22 марта около половины девятого вечера мужчина забрался на нижнюю часть колонны на площади Мира. Свидетель, который гулял на площади, сообщил о происходящем в полицию.
Мужчина залез между статуями и начал кричать. Затем прибыл патруль и заставил его спуститься. Начальник полиции города Свитавы Ростислав Беднарж добавил, что мужчина сломал посох, который был у одной из статуй. Он хотел забрать позолоченное копье с флажком, но это у него не получилось. По словам Беднаржа, тест на наркотики оказался положительным, но результат еще должен подтвердиться анализом крови.
Мотивы действий мужчины неизвестны. Ущерб оценят специалисты по охране памятников. Дело было передано в полицию ЧР.
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