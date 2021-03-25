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В апреле в Чехии появится новая версия противоэпидемической системы PES

В апреле в Чехии появится новая версия противоэпидемической системы PES

420on.cz 131
Обновленную версию противоэпидемической системы PES планируется представить в апреле после пасхальных праздников. Критерии новой системы сейчас разрабатывает главный гигиенист Чехии Павла Сврчинова, занявшая этот пост в марте.
В апреле в Чехии появится новая версия противоэпидемической системы PES

Противоэпидемическая система PES представляет собой пять уровней риска, переход на каждый из которых рассчитывается по 100-балльной шкале. При расчете индекса PES учитывается количество новых случаев заражения коронавирусом за последние две недели на 100 тысяч жителей, значение репродуктивного числа R, а также процент положительных тестов среди общего количества тестируемых и количество госпитализированных пациентов. 

«Я не знаю, будет ли это единая комплексная система. Пока нам кажется, что будет более разумным сделать систему для отдельных секторов. После пасхальных праздников мы доработаем критерии. Например, можно будет делать тесты на коронавирус перед посещением массовых и культурных мероприятий, могут быть введены дополнительные требования о ношении респираторов», — рассказала Сврчинова. Позже в системе могут быть перечислены и преимущества для вакцинированных людей. 

Министр внутренних дел Ян Гамачек планировал, что критерии системы станут известны на этой неделе, однако главный гигиенист еще работает над указанными документами. Таким образом, точная дата запуска новой системы PES пока неизвестна. 

По словам Павлы Сврчиновой, сейчас необходимо, чтобы в стране действовало чрезвычайное положение. Во второй половине апреля уже можно обойтись и без ЧП, считает она. «Может случиться так, что в середине апреля в некоторых регионах эпидемическая ситуация будет хуже, чем в других областях, тогда меры можно будет регулировать в соответствии с законом о пандемии», — сказала она.

В связи с тем, что британская мутация коронавируса распространяется в Чехии быстрее, гигиенистам также приходится больше заниматься отслеживанием контактов. Кроме того, гигиенисты следят за тестированием в компаниях и соблюдением карантина и изоляции. «В регионы, где не так много контактов среди населения, они выезжают чаще. Проверки уже проводятся. То же самое относится и к проверкам в компаниях», — сказала Сврчинова. 

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Источник:  ceskatelevize.cz

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Темы
Министерство здравоохранения коронавирус Чехия Пасха
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