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В Чехии будут действовать удостоверения личности с отпечатками пальцев

В Чехии будут действовать удостоверения личности с отпечатками пальцев

420on.cz 82
Летом путешествие по Европе только с удостоверением личности (občanský průkaz) может стать проблемой для чехов. 25 марта депутаты чешского парламента начали рассмотрение поправки к закону, согласно которой в соответствии с требованием Евросоюза документы, удостоверяющие личность, должны содержать отпечатки пальцев в дополнение к фотографии. В противном случае для выезда за границу потребуется заграничный паспорт.
В Чехии будут действовать удостоверения личности с отпечатками пальцев

Планируется, что новые типы удостоверений личности в Чехии будут выдаваться с 1 августа. Если поправка к закону не вступит в силу до этого времени, новые документы с отпечатками пальцев выпускаться не будут. Это значит, что чехи, которые получают сейчас новое удостоверение, не смогут его использовать для путешествий по Европе, поскольку на нем не будет отпечатков пальцев. Преимущество получат те, кто сейчас имеет документ старого образца — его можно будет использовать до конца срока действия, в том числе для поездок по странам Евросоюза. Массовая замена чешских удостоверений личности не планируется, обмен будет происходить по мере истечения срока их действия.

«Если эта поправка не вступит в силу во время летних каникул, будет невозможно как раньше путешествовать по ЕС с чешскими удостоверениями личности, выпущенными после 1 августа. Даже для однодневных поездок с целью покупок в магазинах в Германии потребуется паспорт», — заявил министр внутренних дел Ян Гамачек.

«Я не думаю, что кто-то действительно захочет контролировать это прямо с августа», — полагает депутат от партии «Пираты» Ондржей Профант.

Поправка находится в палате депутатов с октября прошлого года, но депутаты приняли ее в первом чтении только сейчас. Парламентский комитет по государственному управлению будет рассматривать поправку в течение месяца.

Удостоверение личности нового образца должны иметь чипы, на которых будут храниться биометрические данные, такие как отпечатки пальцев и фотографии. Эта информация будет считываться компьютером с чипа. Требования к документам были одобрены ЕС три года назад в рамках антитеррористических мер, направленных на то, чтобы затруднить подделку документов и их неправомерное использование для въезда в ЕС из-за других стран.

«Массовое снятие отпечатков пальцев людей — грубое вторжение в частную жизнь. Кроме того, отпечатки пальцев легко подделать», — сказал Профант. Он также выступает против передачи этих конфиденциальных данных другим странам. 

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Источник: novinky.cz

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Чехия документы путешествие Евросоюз
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