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Ян Блатны: Чехия закупила вакцины для восьми миллионов человек

Ян Блатны: Чехия закупила вакцины для восьми миллионов человек

420on.cz 827
Чехия заключила контракт на поставку вакцин, благодаря которому к концу августа или началу сентября будут вакцинированы 8 миллионов человек. Планируется, что к концу июня привиты будут 6 миллионов человек, заявил министр здравоохранения Ян Блатны.
Фото: ČTK
Ян Блатны: Чехия закупила вакцины для восьми миллионов человек

Согласно документу, который оказался в распоряжении издания Hospodářské noviny, правительство заказало только 81,1% доз от общего количества, на которое Чехия имела право. При этом была заказана только половина возможных вакцин у компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson. Это решение приняли экс-министры здравоохранения Адам Войтех и Роман Примула. Войтех сообщил журналистам, что имел дело только с поставками вакцин от AstraZeneca. Тогда в распоряжении министерства было ещё недостаточно информации об эффективности препарата, поэтому Минздрав не хотел делать ставку только на одного производителя. Исходя из количества заказанных вакцин, прививки к середине года могут быть сделаны только 44% жителям республики.

В среду Блатны заявил, что решение о количестве вакцины было принято до его вступления в должность, а после его назначения количество заказов увеличилось. «Было сделано несколько дополнительных заказов на миллионы», — сказал министр.

Население Чехии составляет 10,7 миллиона человек. Министр сообщил, что заказал 26 миллионов доз вакцины. «Если вакцины поступят в страну в соответствии с договоренностью, привиты будут 6 миллионов человек в конце июня и 8 миллионов в конце августа. Этих цифр достаточно, чтобы добиться желаемого эффекта», — сказал Блатны.

Цель чешского правительства — вакцинировать около 70% взрослого населения к концу лета. Вакцины для детей пока нет.

Прививки в стране делают с 27 декабря. По данным Минздрава, уже использовано свыше 1,4 миллиона доз вакцин.  

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Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
вакцинация прививки Чехия Министерство здравоохранения коронавирус
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