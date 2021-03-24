С 24 марта хронические больные в Чехии могут зарегистрироваться на вакцинацию от covid-19

С 24 марта регистрироваться на вакцинацию от covid-19 могут пациенты с хроническими заболеваниями. Для этого им нужно получить специальный код от амбулаторных врачей-специалистов, например, от кардиологов, онкологов, диабетологов или пульмонологов.

Прививки будут доступны для людей с диабетом, онкологических больных, пациентов после трансплантации органов, а также пациентов на диализе, с ожирением, тяжелой астмой или с другими тяжелыми заболеваниями легких и печени. Специальные коды они могут получить и в больнице, где проходят лечение, или у врачей-терапевтов. Подробный список диагнозов опубликован на сайте министерства здравоохранения.

Сейчас в Чехии в приоритетном порядке делают прививки людям старше 70 лет, медицинским работникам и учителям. После пасхальных праздников Министерство здравоохранения планирует открыть регистрацию на вакцинацию для людей младше 70 лет, однако пока неясно, какая будет установлена возрастная граница — 65 или 60 лет. Пациенты с хроническими заболеваниями и люди в возрасте от 65 до 79 лет — это около 3,7 миллиона человек, проживающих в стране.

По данным на 24 марта, первую дозу вакцины в Чехии уже получили 1,428 миллиона человек. Государство рассматривает возможность увеличения интервала между дозами, чтобы быстрее вакцинировать большее количество людей, по крайней мере, первой дозой. На прошлой неделе министр здравоохранения Ян Блатны сообщил, что в апреле ожидаются поставки однодозовых вакцин от компании Johnson & Johnson. Однако премьер-министр Андрей Бабиш заявил вчера в интервью радиостанции Frekvence 1, что вакцина против covid-19 от Johnson & Johnson не поступит в Чешскую Республику в апреле. ​

Источник: ceskatelevize.cz

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