Староместскую площадь в Праге покрыли тысячи крестов. Они символизируют жертв эпидемии коронавируса, число которых постепенно приближается к 25 000.

Кресты нарисованы мелом и являются частью акции, организованной объединением «Миллион мгновений». Акция должна напомнить стране о жертвах эпидемии. 22 марта — годовщина смерти первого чешского пациента, который скончался от COVID-19. По мнению объединения, кресты являются «символом загубленных правительством жизней».

Tisíce křížů za tisíce zemřelých. Mnoho z nich zemřelo zbytečně. Odpovědnost nese vláda zmařených životů, která upřednostňuje své kšefty nad svými občany.@milionchvilek #vladazmarenychzivotu



Za covid-19 vláda nemůže, za zbytečně zmařené životy ano. pic.twitter.com/MGxebdpVF2 — Benjamin Roll (@BenjoRoll) March 22, 2021

«Многие из них умерли напрасно. Ответственность лежит на правительстве, которое ставит свой бизнес выше своих граждан. Правительство не может отвечать за covid-19, но за неоправданно загубленные жизни — да », — сказал Бенджамин Ролл, председатель объединения в Twitter.

По словам организаторов, люди могут нарисовать крест на своих респираторах в знак солидарности. «Крест на респираторе является символом того, что нынешнее правительство просто списало со счетов граждан этой страны и сосредоточилось только на своей прибыли и имидже в СМИ», — утверждает объединение.

Dnes je to rok, co v Česku zemřel první člověk s nemocí Covid-19. Celkem už u nás zemřelo více než 25 tisíc lidí.



Na Staroměstském náměstí se dnes ráno objevilo 25 tisíc křížů, za každou oběť pandemie nemoci Covid-19 jeden. pic.twitter.com/ky7a32nfFx — Hlavní město Praha (@PrahaEU) March 22, 2021

Представитель Праги 1 Давид Бодечек сообщил, что на площади более 22 000 крестов. Полиция заявила, что акция не является противоправным действием, так как нарисованные мелом кресты будут стерты во второй половине дня.

Инициатива «Минута тишины» также вспомнит жертв эпидемии в полдень — по всей стране зазвонят колокола. Вечером столица погасит огни на Петршинской башне.