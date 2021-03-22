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Мэр Праги предложил изменить правила передвижения между районами

Мэр Праги предложил изменить правила передвижения между районами

420on.cz 1073 0
Мэр Праги Зденек Гржиб и губернатор Среднечешского края Петра Пецкова попросили Министерство внутренних дел снять запрет на передвижение людей, проживающих в Праге, на два пригородных района столицы — Прагу-Восток и Прага-Запад. Оба района относятся к Среднечешскому краю.
Фото: Wikimedia Commons
Мэр Праги предложил изменить правила передвижения между районами

Правительство на заседании 18 марта решило оставить в силе почти все ограничения, которые сейчас действуют в стране в связи с пандемией коронавируса. Свободное передвижение по республике вне постоянного места жительства запрещено.

Передвигаться можно только в рамках своего населенного пункта, в другой край или область можно попасть только в необходимых случаях (командировка, сопровождение родственника к врачу и др.). Жители Праги могут свободно перемещаться по всем районам столицы, однако округ (okres) Прага-Запад или Прага-Восток относится к Среднечешскому краю, и пересекать границы этого региона пражанам нельзя. При этом многие люди, проживая в Праге, ездят на работу или за покупками в эти районы. Если МВД внесет эти районы в список, не подпадающих под запрет, люди смогут выезжать на природу, посещать магазины или добираться на работу без необходимости заполнять заявление, в котором будет указана цель поездки. В указанных пригородных районах проживают 335 тысяч человек, большая часть из которых ездит на работу в Прагу.

Запрос в МВД Зденек Гржиб и Петра Пецкова отправили вечером 19 марта. В качестве примера мэр Праги привел ситуацию с районами Брно-Место и Брно-Венков, которые также считаются одним целым. Город Пльзень получил аналогичное исключение для поездок в гипермаркет, который находится за чертой города в районе Пльзень-Север.

Министр МВД Ян Гамачек занял сдержанную позицию в этом вопросе. «Об этом можно говорить, однако это означает дальнейшее смешивание людей из разных областей. Если мы выдержали это до сих пор, то я думаю, что мы выдержим еще какое-то время. Я бы не стал менять это сейчас», — сказал он. 

Гамачек отметил, что сам является жителем района Прага-Восток, и не может делать покупки в соседней торговой зоне в Чаковице из-за принятых мер. «Я не знаю, так ли нужно жителям районов Прага-Восток и Прага-Запад съезжаться в большие супермаркеты на окраинах Праги», — заявил он.

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Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Прага Чехия
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