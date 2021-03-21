Правительство Чехии хочет продлить ЧП еще на 30 дней

В понедельник правительство попросит Палату депутатов продлить чрезвычайное положение до 11 апреля. Об этом заявила министр финансов Алена Шиллерова в ток-шоу Чешского телевидения Otázky Václava Moravce. Правительство также может ввести обязательство регулярно тестировать на коронавирус сотрудников компаний численностью до 10 человек и индивидуальных предпринимателей.

Фото: ČTK

Действующее чрезвычайное положение в Чехии заканчивается 28 марта.

«В пятницу мы договорились попросить о продлении чрезвычайного положения еще на 30 дней», — добавила Шиллерова. Однако она признала, что не ожидает получить полное согласие депутатов.

«Если меры сработают, то через 14 дней мы сможем выйти на ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом ниже пяти тысяч. Затем можно будет частично снять ограничения на передвижение людей и принимать меры в соответствии с законом о пандемии. Это наиболее реалистичная точка зрения», — заявил министр внутренних дел Ян Гамачек в воскресной программе на телевидении Prima.

Если Палата депутатов не удовлетворит запрос правительства о продлении ЧП, после 28 марта противоэпидемические меры в стране будут регулироваться законом о пандемии. В этом случае ограничения на передвижение людей вне постоянного места жительства будут сняты. «Такой вариант тоже сработает, но медленнее», — сказал вице-премьер.

Министр здравоохранения Ян Блатны предлагает продлить чрезвычайное положение в стране, поскольку необходимо сохранить строгие противоэпидемические ограничения, включая запрет на поездки между областями республики в период пасхальных праздников. Это значит, что ЧП в Чехии должно действовать как минимум до 6 апреля.

Гамачек также заявил, что принятые правительством меры по борьбе с эпидемией коронавируса сработали. Если бы это было не так, то количество новых случаев заражения ежедневно увеличивалось бы примерно на 20 000-25 0000, а система здравоохранения не смогла бы справиться с этой нагрузкой.

В понедельник правительство также примет решение об обязательном тестировании на covid в компаниях с числом сотрудников до 10 человек и индивидуальных предпринимателей. Также будет обсуждаться более частое тестирование персонала.

По словам Шиллеровой, есть две возможности — обязательные тесты один раз в пять дней или увеличение частоты тестирования с одного теста в неделю до двух.

Гамачек, комментируя тестирование в компаниях, сказал, что правительство предлагает компромисс — компании будут обязаны проводить тестирование один раз в пять дней. В настоящее время интервал составляет семь дней. По словам Гамачека, тестирование два раза в неделю может означать коллапс для некоторых крупных компаний.

Компании с более чем 250 сотрудниками должны были завершить первый этап тестирования к 12 марта, а компании среднего размера (от 50 до 249 человек) должны были протестировать всех сотрудников до 15 марта. В тестировании уже участвуют компании от 10 до 49 человек, которые должны завершить первый этап тестирования к 26 марта. Тестирование на коронавирус также является обязательным для сотрудников государственного сектора.

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Источник: ceskatelevize.cz