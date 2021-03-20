Зоопарки Чехии хотят сократить количество животных. Денег на их содержание не хватает

Из-за правительственных мер зоопарки в Чехии длительное время не работают, поэтому у них нет дохода от продажи билетов. Без частичной государственной поддержки зоопарки могут принять кризисные оперативные меры. Некоторые из них думают над возможной отправкой животных в другие европейские зоологические сады.

Фото: Zoopraha.cz

Если зоопарк в Злине будет закрыт до конца марта, потеря дохода от продажи билетов достигнет 7 млн крон. Если же ограничительные меры продлятся до конца апреля, то убыток увеличится до 15 миллионов крон.

«Текущее функционирование зоопарка мы обеспечиваем за счет инвестиций со стороны учредителя и наших резервов. Однако обоих этих источников хватит только до конца апреля», — говорит директор Злинского зоопарка Роман Горски.

Зоопарк сократил свои расходы до минимума, но полностью остановить работу не может. «Мы должны заботиться о животных, оплачивать корм и энергию, платить зарплату сотрудникам», — сказал Горски. Если зоопарк не получит финансовую помощь, придется, например, давать животным корм более низкого качества или снизить температуру нагрева павильонов.

«К сожалению, нам также придется уволить сотрудников. Если безвыходная ситуация сохранится даже после этих кризисных мер, существует реальный риск сокращения количества животных, например, путем передачи их в другие европейские зоопарки, где с пандемией лучше справились и зоологические сады получили помощь от государства», — добавил Горски.

Учредителем сафари-парка в Двур Кралове является Краловеградецкий край, который после первой волны коронавируса выделил зоопарку 13,4 миллиона крон. «Это единственный вклад, благодаря которому до сих пор работает сафари-парк. В конце года мы оценили ущерб от закрытия зоопарка в 30 миллионов крон, и эта сумма продолжает расти», — сказал пресс-секретарь зоопарка Михал Штястны.

Зоопарк в Остраве ожидает, что операционный бюджет в этом году составит около 130 миллионов крон. «Мы получили около половины этой суммы от администрации города Острава, но около трети расходов обычно покрывается за счет входных билетов. Так что ситуация совсем непростая, и сейчас она ухудшается», — сказала пресс-секретарь Остравского зоопарка Шарка Новакова.

Падение доходов также имеет существенное значение для Пражского зоопарка. «С начала эпидемии до основного сезона убытки составили более 133 миллионов крон. За год пражский зоопарк посещали свыше 750 тысяч человек, поэтому потери намного выше, чем в других зоопарках нашей страны. Действительно, потребуется адекватная государственная помощь», — сказал Мирослав Бобек, директор Пражского зоопарка.

«На данный момент я могу подтвердить, что мы вдвое увеличиваем размер субсидии, которая выплачивалась зоопаркам в прошлом году. С марта зоопарки могут обратиться к нам за оперативной финансовой помощью на общую сумму 40 миллионов крон. Поддержка направлена, в частности, на приобретение кормов для животных», — заявил министр окружающей среды Рихард Брабек.

Помочь животным из пражского зоопарка и купить им корм можно здесь.

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Источник: ceskatelevize.cz