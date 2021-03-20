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Чешская Республика вошла в ТОП 20 самых счастливых стран мира

Чешская Республика вошла в ТОП 20 самых счастливых стран мира

420on.cz 725 0
Чехия заняла 18-ое место в рейтинге самых счастливых стран мира (World Happiness Report), составленном для ООН. Самой счастливой страной мира уже в четвертый раз признана Финляндия.
Фото: Shutterstock
Чешская Республика вошла в ТОП 20 самых счастливых стран мира

World Happiness Report является проектом международной программы «Сеть решений устойчивого развития» при Организации Объединенных Наций. В рамках рейтинга рассматриваются различные, важные для населения, показатели в 149 странах мира, среди которых — ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и т.д.

В прошлом году Чехия в аналогичном рейтинге занимала 19-ое место. Позиции страны в рейтинге постоянно улучшаются: в 2016 году Чехия была на 27-ой строчке, в 2017 году — на 21-м, а в 2019 — на 20-м.

Коронавирус повлиял на жителей всех стран в 2020 году. Людям пришлось пережить много страха, беспокойства, болезней, смерти, одиночества и провести месяцы в изоляции, но новый рейтинг показывает, что пандемия не отняла у людей умение радоваться жизни, сообщает агентство AP.

«Мы задавали два типа вопросов. Первый был о жизни в целом, как она идет, мы называем это оценкой. Другой тип вопросов был о настроении, эмоциях, стрессе, тревоге», — сказал один из авторов рейтинга Джеффри Сакс. Хотя во время пандемии эмоции изменились, на долгосрочной удовлетворенности жизнью в различных странах это не отразилось, говорится в отчете.

В десятку наиболее счастливых стран вошли также Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия. США расположились на 14-м месте, Россия — на 60-м, а Украина — на 69-м.

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Источник: ceskatelevize.cz

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