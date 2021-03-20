Погода в Чехии: на следующей неделе температура поднимется до +15

Зима, которая вдруг вернулась в Чехию, отступит во второй половине следующей недели, потом до конца марта жителей республики ждут только теплые дни. Это следует из прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).

«Температура будет постепенно повышаться до конца марта; в первой половине апреля мы не ожидаем значительных колебаний температуры от недели к неделе. Температуры будут держаться на уровне обычных значений для этого времени года», — заявили метеорологи. Средняя дневная температура в этот период — 6 градусов.

На этих выходных в Чехии ожидается похолодание до -10 градусов по Цельсию ночью. Днем температура не поднимется выше 5 градусов, в середине следующей недели дневные максимумы будут подниматься выше 10 градусов.

В следующие выходные ожидается потепление до +15. На следующей неделе, то есть с 29 марта по 4 апреля, в Чехии будет стоять теплая погода. Первые две недели апреля должны быть средними по температуре.

Метеорологи прогнозируют, что неделя с 12 по 18 апреля будет очень дождливой.