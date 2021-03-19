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Образование в Чехии: где учиться на стоматолога

Образование в Чехии: где учиться на стоматолога

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Стоматология — это перспективная сфера, поэтому с каждым годом в Чехии растёт число студентов, которые выбирают это направление. В статье рассказываем о том, какие возможности и подводные камни ждут абитуриентов при поступлении в университет и во время обучения.
Образование в Чехии: где учиться на стоматолога

В Чешской Республике учиться на стоматолога можно в Праге, Брно, Градце-Кралове, Оломоуце или Пльзени. Конкурс в университетах очень большой — на место претендуют от 8 до 14 человек.

В отличие от студентов «Общей медицины», которые получают специальность за 6 лет, стоматологи учатся на год меньше. После университета выпускники сразу могут приступить к работе по профессии. Учиться на стоматолога в Чехии можно, конечно, только очно. Специальность «Стоматология» не делится на бакалавриат и магистратуру — за пять лет непрерывного обучения студент становится зубным врачом (MDDr.). Диплом чешского вуза котируется во всех странах Евросоюза, поэтому у выпускников много перспектив и возможностей.

Где учиться на стоматолога («Zubní lékařství»)?

1. 1-ый Медицинский Факультет Карлова университета в Праге

2. Медицинский факультет Карлова университета в Градец-Кралове

3. Медицинский факультет Карлова университета в Пльзени

4. Медицинский факультет Масарикова университета в Брно

5. Медицинский факультет Университета Палацкого в Оломоуце

Поступление в вуз

Срок подачи заявлений в медицинские вузы Чехии — конец февраля.

Вступительные испытания проходят в начале июня. Это письменные тесты по химии, физике и биологии.

Во время поступления студент должен быть очень ответственным и внимательным, поскольку каждый балл может повлиять на итоговый результат. Иностранцам приходится конкурировать с чешскими абитуриентами, у которых есть возможность получить дополнительные баллы за аттестат «с отличием» и участие в олимпиадах.

Большинство студентов, которые хотят связать свою жизнь с медициной, пробуют поступить сразу в несколько вузов и подают заявления на разные факультеты.

Вступительные испытания для направлений «Общая медицина» и «Стоматология» одинаковые, поэтому абитуриенты могут сдать экзамены по химии, физике и биологии только один раз, но податься на оба направления.

Выпускникам школ следует заранее начать готовиться к поступлению. Уже в 11 классе стоит серьезно сосредоточиться на изучении химии, физики и биологии — найти репетиторов или выделить время на самоподготовку. Как уже было сказано, конкуренция при поступлении очень высокая, а ученики чешских гимназий получают качественную естественнонаучную базу. И, конечно, обладают языковым преимуществом.

Вам же предстоит не только освоить профильные предметы, но и выучить медицинскую терминологию на новом для вас языке. Медицинские факультеты часто организуют курсы для абитуриентов, выпускают сборники с типовыми заданиями для поступления. Обратите внимание на эти возможности.

Требования к чешскому языку

Медицинские факультеты очень ответственно и требовательно подходят к оценке языковых компетенций абитуриентов, поэтому для поступления в некоторые вузы нужен высокий уровень владения чешским. 1-ый Медицинский факультет Карлова университета и Медицинский факультет Карлова университета в Градце-Кралове принимают абитуриентов только с сертификатом о знании чешского языка на уровне C1. К слову, в большинстве чешских вузов достаточно уровня B2.

Для иностранных абитуриентов медицинские вузы проводят отдельный языковой экзамен, который позволяет подтвердить уровень B2+/C1 и владение медицинской терминологией. Не стоит бояться этих экзаменов, в Чешской Республике есть огромное количество курсов, которые готовят студентов к поступлению на медицинские факультеты. Например, в GoStudy есть специальное направление «Поступление на медицину».

В Масариковом университете в Брно и на Медицинском факультете Университета Палацкого в Оломоуце вообще не требуют подтверждения уровня чешского, достаточно сдать вступительные экзамены по предметам.

Как проходит обучение

Уже на втором курсе студенты «Стоматологии» встречаются с настоящими пациентами и получают возможность применить теоретические знания на практике. Во время первых двух лет обучения студентам дают базовые знания по анатомии, физиологии, гистологии, биофизике, химии, биологии. Как и все студенты-медики, стоматологи на первых курсах изучают латынь. На пятом курсе студентов ждёт семинедельная стажировка и комплексная работа с пациентами.

Перспективы

Выпускники направления «Стоматология» могут сдать аттестационный экзамен и расширить свою квалификацию — получить профессию врача-ортодонта или челестно-лицевого хирурга.

В среднем стоматологи могут претендовать на зарплату от 40 000 до 80 000 крон. В государственных учреждениях зубные врачи со скромным опытом (меньше года) получают от 42 000 до 48 000 тысяч. Но, как и в других странах, в Чехии стоматологи часто выбирают работу в частных клиниках — открывают свои кабинеты или устраиваются на свободные позиции.

Больше информации о перспективах и возможностях выпускников медицинских факультетов в Чехии вы найдёте в блоге GoStudy.

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Темы
образование Чехия Медицина и фармацевтика чешский язык
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