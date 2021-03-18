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Правительство Чехии решило немного ослабить противоэпидемические меры

Правительство Чехии решило немного ослабить противоэпидемические меры

420on.cz 82 0
Правительство на заседании 18 марта решило оставить в силе почти все ограничения, которые сейчас действуют в стране в связи с пандемией коронавируса. Свободное передвижение по республике вне постоянного места жительства будет запрещено и после 21 марта. Существенно ослаблять меры правительство планирует только после Пасхи, 6 апреля.
Фото: Jakub Plíhal
Правительство Чехии решило немного ослабить противоэпидемические меры

В четверг правительство решило, что заниматься спортом во время локдауна можно будет на территории всего округа (okres), где проживает гражданин, а не только в рамках населенного пункта (obec). Кроме того, ношение медицинской маски или респиратора будет необязательным при индивидуальных занятиях спортом, однако при этом необходимо соблюдать дистанцию два метра. 

Люди, которые сделали прививку от коронавируса, смогут посещать своих родственников в социальных учреждениях без необходимости сдавать тест на коронавирус.

«Ситуация в больницах по-прежнему критическая, однако количество новых случаев заболевания коронавирусом уменьшается, — сказал министр здравоохранения Ян Блатны. — Ограничения будут действовать как минимум до окончания чрезвычайного положения в стране. Если же ЧП будет продлено, противоэпидемические меры сохранятся до Пасхи».

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Источник: novinky.cz
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Темы
коронавирус Чехия правительство спорт Министерство здравоохранения
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