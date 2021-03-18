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Сенат Чешской Республики отклонил предложение о квотах на местные продукты в супермаркетах

Сенат Чешской Республики отклонил предложение о квотах на местные продукты в супермаркетах

420on.cz 82 1
Сенат отклонил поправку к закону, согласно которой продуктовые магазины площадью более 400 квадратных метров должны продавать обязательный минимум продуктов чешского производства. Эту поправку предложила в прошлом году группа из двух десятков депутатов от партий ANO, ČSSD, KDU-ČSL, ODS, KSČM и SPD.
Фото: Shutterstock
Сенат Чешской Республики отклонил предложение о квотах на местные продукты в супермаркетах

Согласно поправке, с 2022 года на полках магазинах должно было быть не менее 55% чешских продуктов питания, а к 2028 году — не менее 73%. Квоты должны были охватить более ста видов из более чем 15 тысяч продаваемых продуктов и касаться, например, продажи яиц, меда, цветной капусты, чеснока, говядины, свинины и баранины. Квота также должна охватывать рапсовое и подсолнечное масло, молоко, сыр и творог.

Эту поправку к закону о пищевых продуктах депутаты чешского парламента приняли в январе 2021 года. «Давайте будем немного националистами, когда речь идет о продуктах чешского сельского хозяйства и нашей страны», — сказал министр сельского хозяйства Мирослав Томан, выступая ранее в Палате депутатов. Через несколько часов после голосования в парламенте премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что не поддерживает принятую форму закона. «Я не инициировал поправку и не поддерживал это предложение. Я считаю его совершенно ненужным политическим жестом, который противоречит функционированию внутреннего рынка Европейского Союза», — сказал Бабиш.

После принятия поправки закон должен был утвердить Сенат Чехии, однако, верхняя палата парламента его отклонила. Вчера на заседании Сената Мирослав Томан также пересмотрел свое мнение и в результате выступил против принятия законопроекта.

«Против квот на продукты выступают послы восьми стран ЕС. По их словам, это явная дискриминация», — заявила сенатор от ODS Мирослава Немцова.

«Действительно, квоты противоречат европейскому законодательству», — сказал Ярослав Ветровски, сенатор от партии ANO. 

Сенат вернул закон для повторного рассмотрения в парламенте. Поскольку большинство депутатов от партии ANO теперь выступают против его принятия, шансов для его утверждения практически нет.


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Источник: idnes.cz

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Темы
продукты Чехия законопроект Парламент ЧР Сенат ЧР магазины
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