SÚKL: в Чехии число подозрительных смертей после вакцинации за неделю увеличилось вдвое

Государственное управление по контролю за оборотом лекарств Чехии (SÚKL) зарегистрировало на прошлой неделе еще 10 смертельных случаев, которые могут быть связаны с вакцинацией против COVID-19. Таким образом, с начала вакцинации число подозрительных случаев, приведших к смерти после прививки, достигло 21.

Фото: Flickr

«Речь идет именно о подозрениях, что данные смертельные случаи были связаны с вакцинацией, однако прямых доказательств, что прививка стала причиной смерти пациента, нет», — заявили в SÚKL. Ведомство также отмечает, что в статистике указаны смертельные случаи, которые произошли после введения первой или второй дозы вакцины, когда защита от инфекции не начала действовать в полной мере.

По данным на 16 марта в SÚKL поступило 1923 сообщения о побочных эффектах после прививки. Чаще всего люди жаловались на повышенную температуру, усталость, боль или отек в месте инъекции и другие реакции. Многие испытывали дискомфорт или боль в груди или подмышках, а также испытывали снижение подвижности конечностей после инъекции.

На данный момент в Чешской Республике было подано свыше 1,215 миллиона доз вакцины от коронавируса, в том числе две дозы получили 329 965 человек. С момента начала эпидемии от инфекции в Чехии скончались 24 117 человек. В больницах сейчас находятся 8 910 пациентов, из них 1989 — в тяжелом состоянии.

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Источник: idnes.cz