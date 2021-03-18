Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.17
USD
21.92
RUB
0.3
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
04d 5 °C
SÚKL: в Чехии число подозрительных смертей после вакцинации за неделю увеличилось вдвое

SÚKL: в Чехии число подозрительных смертей после вакцинации за неделю увеличилось вдвое

420on.cz 851 0
Государственное управление по контролю за оборотом лекарств Чехии (SÚKL) зарегистрировало на прошлой неделе еще 10 смертельных случаев, которые могут быть связаны с вакцинацией против COVID-19. Таким образом, с начала вакцинации число подозрительных случаев, приведших к смерти после прививки, достигло 21.
Фото: Flickr
SÚKL: в Чехии число подозрительных смертей после вакцинации за неделю увеличилось вдвое

«Речь идет именно о подозрениях, что данные смертельные случаи были связаны с вакцинацией, однако прямых доказательств, что прививка стала причиной смерти пациента, нет», — заявили в SÚKL. Ведомство также отмечает, что в статистике указаны смертельные случаи, которые произошли после введения первой или второй дозы вакцины, когда защита от инфекции не начала действовать в полной мере.

По данным на 16 марта в SÚKL поступило 1923 сообщения о побочных эффектах после прививки. Чаще всего люди жаловались на повышенную температуру, усталость, боль или отек в месте инъекции и другие реакции. Многие испытывали дискомфорт или боль в груди или подмышках, а также испытывали снижение подвижности конечностей после инъекции.

На данный момент в Чешской Республике было подано свыше 1,215 миллиона доз вакцины от коронавируса, в том числе две дозы получили 329 965 человек. С момента начала эпидемии от инфекции в Чехии скончались 24 117 человек. В больницах сейчас находятся 8 910 пациентов, из них 1989 —  в тяжелом состоянии.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» ждем ваших отзывов.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
вакцинация прививки Чехия коронавирус статистика
Читайте
по теме 
Хронические больные в Чехии получат специальный код для вакцинации
16.03.2021 15:02 Общество
Хронические больные в Чехии получат специальный код для вакцинации
1643 0
Германия будет выпускать российскую вакцину Sputnik V
15.03.2021 17:11 Экономика
Германия будет выпускать российскую вакцину Sputnik V
3967 0
AstraZeneca сократит поставки вакцин в Европу на 73%
13.03.2021 18:12 Общество
AstraZeneca сократит поставки вакцин в Европу на 73%
2330 0
В конце марта в Чехии начнется информационная кампания в поддержку вакцинации
13.03.2021 09:42 Общество
В конце марта в Чехии начнется информационная кампания в поддержку вакцинации
2104 0
Последние новости:
18
марта
В Чехии на выходных ожидаются снег и заморозки
18.03.2021 10:16 Общество
В Чехии на выходных ожидаются снег и заморозки
363 0
Клиенты турфирм в Чехии не могут вернуть деньги за путевки
18.03.2021 08:59 Экономика
Клиенты турфирм в Чехии не могут вернуть деньги за путевки
707 0
17
марта
Видео: Полицейские в Брно спасли женщину. Она распивала крепкий алкоголь на высоте 15 метров над землей
17.03.2021 19:57 Общество
Видео: Полицейские в Брно спасли женщину. Она распивала крепкий алкоголь на высоте 15 метров над землей
788 0
Ян Блатны: Резервов государственных медицинских страховых компаний Чехии хватит до конца года
17.03.2021 19:43 Экономика
Ян Блатны: Резервов государственных медицинских страховых компаний Чехии хватит до конца года
1687 0
Список программ поддержки предпринимателей Чехии, на которые еще можно подать заявку
17.03.2021 15:16 Экономика
Список программ поддержки предпринимателей Чехии, на которые еще можно подать заявку
1422 0
Противоэпидемическую систему PES в Чехии снова поменяют
17.03.2021 14:43 Общество
Противоэпидемическую систему PES в Чехии снова поменяют
7233 0
Еврокомиссия представила модель COVID-паспортов
17.03.2021 13:10 Общество
Еврокомиссия представила модель COVID-паспортов
3046 0
Семь рекомендаций от Торговой палаты, которые помогут Чехии выйти из коронавирусного кризиса
17.03.2021 12:12 Экономика
Семь рекомендаций от Торговой палаты, которые помогут Чехии выйти из коронавирусного кризиса
3393 0
С 17 марта всех чиновников в Чехии будут тестировать на коронавирус
17.03.2021 10:10 Общество
С 17 марта всех чиновников в Чехии будут тестировать на коронавирус
814 0
Хакеры в Чехии атаковали три частные поликлиники
17.03.2021 08:46 Общество
Хакеры в Чехии атаковали три частные поликлиники
1391 0


Мобильная версия