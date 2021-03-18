В Чехии на выходных ожидаются снег и заморозки

Начало астрономической весны в Чехии будет сопровождаться заморозками и снегом. Потепление придет в республику в начале следующей недели, сообщила метеоролог Дагмар Гонсова.

Снегопад чаще всего будет наблюдаться в горах. Температура воздуха в большинстве районов республики будет ниже нуля в течение дня.

«Астрономическая весна, которая начнется в субботу, будет самой холодной с 2018 года, столбик термометра утром 20 марта покажет -10 °C», — отметила Гонсова.

В четверг будет облачно, местами возможны дожди. Температура воздуха днем составит от 2 до 6 °C. В пятницу ожидается облачная погода со снегом, в низинах пройдут дожди. Утром температура опустится до -6 °C, днем будет от 2 до 6 градусов тепла.

«В субботу ожидается переменная облачность, местами выпадет снег. Утренняя температура будет составлять от -4 до -8 ° C, а днем воздух прогреется до 1–5°C», — сказала Гонсова. Такая же погода сохранится и воскресенье.

В понедельник в Чехии будет пасмурно, утром столбик термометра покажет от -1 до -5° C, днем ​​потеплеет до 6-10 °C. Во вторник вновь будет преимущественно облачно, в некоторых районах Чешской Республики возможны дожди. Днем будет от 6 до 10 градусов выше нуля. В среду утренние температуры будут составлять от 0 до 4 °C, днем воздух прогреется до 8-12 °C.

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Источник: novinky.cz