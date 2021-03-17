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Видео: Полицейские в Брно спасли женщину. Она распивала крепкий алкоголь на высоте 15 метров над землей

Видео: Полицейские в Брно спасли женщину. Она распивала крепкий алкоголь на высоте 15 метров над землей

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Молодая женщина перелезла через перила моста в Брно. Женщина сидела на самом краю выступа, пила крепкий алкоголь и раскачивалась. Она не заметила, что к ней приближаются сотрудники полиции. После того, как они сняли ее с выступа, к работе приступили врачи. С подобным случаем разбирались и пражские полицейские в воскресенье.
Видео: Полицейские в Брно спасли женщину. Она распивала крепкий алкоголь на высоте 15 метров над землей

Инцидент произошел в субботу вечером. Женщина сидела на мосту над улицей Остравска, пока ее не заметил патруль городской полиции.

«На выступе на высоте около пятнадцати метров женщина распивала крепкий алкоголь и раскачивалась взад и вперед. Полиция вызвала еще один патруль через оперативный центр и, выключив свет и маяки, остановилась поблизости», — сказал в среду официальный представитель полиции Якуб Ганем.

Возраст женщины не уточняется. По словам Ганема, она не заметила приближения полицейских, потому что на голове у нее был капюшон. «Офицеры дождались момента, когда рядом проедет автомобиль, а потом неслышно подошли к ней. Один из них схватил ее за плечи и прижал к перилам, его коллега перелез через ограждение, оставшиеся два сотрудника вытащили ее», — рассказывает пресс-секретарь. 

Из-за алкогольного опьянения женщине было трудно удерживать равновесие, поэтому полиция поддерживала ее. «Она призналась, что у нее проблемы с психическим здоровьем, всю ночь она ходила по Брно и пила алкоголь. Тест показал 1,12 промилле», — сказал Ганем. Медики доставили женщину на обследование в психиатрическую больницу.

 

 

В воскресенье пражские полицейские занимались подобным делом. В полицию поступил звонок от женщины, которая сообщила об агрессивном психозе своего мужа — он напал на членов семьи. где им позвонила по телефону экстренной помощи женщина, муж которой напал на членов семьи с агрессивным психозом.

Патруль обнаружил мужчину с чашкой кофе в руке в окне квартиры на 4 этаже. По словам представителя полиции Виолетты Сиржишнёвой, попытки поговорить с ним не увенчались успехом. «Существовала опасность, что он выпадет из окна или выпрыгнет, поэтому один из полицейских воспользовался моментом, схватил мужчину за талию и стащил его с подоконника в квартиру», — сообщила пресс-секретарь. 

«Коллеги успокаивали душевнобольного до прибытия медицинской помощи, а затем отвезли его и медработников в психиатрическую больницу», — добавила Сиржишнева.

 

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Источник: novinky.cz
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Темы
полиция Чехия Прага Брно
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