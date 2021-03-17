Видео: Полицейские в Брно спасли женщину. Она распивала крепкий алкоголь на высоте 15 метров над землей

Инцидент произошел в субботу вечером. Женщина сидела на мосту над улицей Остравска, пока ее не заметил патруль городской полиции.
«На выступе на высоте около пятнадцати метров женщина распивала крепкий алкоголь и раскачивалась взад и вперед. Полиция вызвала еще один патруль через оперативный центр и, выключив свет и маяки, остановилась поблизости», — сказал в среду официальный представитель полиции Якуб Ганем.
Возраст женщины не уточняется. По словам Ганема, она не заметила приближения полицейских, потому что на голове у нее был капюшон. «Офицеры дождались момента, когда рядом проедет автомобиль, а потом неслышно подошли к ней. Один из них схватил ее за плечи и прижал к перилам, его коллега перелез через ограждение, оставшиеся два сотрудника вытащили ее», — рассказывает пресс-секретарь.
Из-за алкогольного опьянения женщине было трудно удерживать равновесие, поэтому полиция поддерживала ее. «Она призналась, что у нее проблемы с психическим здоровьем, всю ночь она ходила по Брно и пила алкоголь. Тест показал 1,12 промилле», — сказал Ганем. Медики доставили женщину на обследование в психиатрическую больницу.
В воскресенье пражские полицейские занимались подобным делом. В полицию поступил звонок от женщины, которая сообщила об агрессивном психозе своего мужа — он напал на членов семьи. где им позвонила по телефону экстренной помощи женщина, муж которой напал на членов семьи с агрессивным психозом.
Патруль обнаружил мужчину с чашкой кофе в руке в окне квартиры на 4 этаже. По словам представителя полиции Виолетты Сиржишнёвой, попытки поговорить с ним не увенчались успехом. «Существовала опасность, что он выпадет из окна или выпрыгнет, поэтому один из полицейских воспользовался моментом, схватил мужчину за талию и стащил его с подоконника в квартиру», — сообщила пресс-секретарь.
«Коллеги успокаивали душевнобольного до прибытия медицинской помощи, а затем отвезли его и медработников в психиатрическую больницу», — добавила Сиржишнева.
Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» ждем ваших отзывов.