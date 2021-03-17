Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.13
USD
21.97
RUB
0.3
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
10d 2 °C
Еврокомиссия скоро представит модель COVID-паспортов

Еврокомиссия скоро представит модель COVID-паспортов

420on.cz 557 0
Европейская комиссия 17 марта расскажет, как будет выглядеть паспорт вакцинации или covid-паспорт, который позволит открыть для путешествий внутренние границы ЕС. Ранее сообщалось, что в паспорте будут содержаться сведения о прививке одобренной вакциной или об отрицательном тесте на covid. При наличии этой информации в паспорте путешественникам не нужно будет проходить карантин или делать дополнительные тесты на границах.
Еврокомиссия скоро представит модель COVID-паспортов

Комиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон сообщила, что паспорт будет представлять собой цифровой сертификат, в котором фиксируется один из трех фактов: отрицательный результат теста ПЦР, подтверждение о том, что у человека есть антитела или подтверждение о вакцинации.

Еврокомиссия должна представить точную форму covid-паспортов для унификации противоэпидемических условий в рамках путешествий по странам Евросоюза. Споры ведутся по поводу вакцин — обсуждается, какие именно препараты будут учитываться при выдаче covid-паспорта. По данным издания Hospodářské noviny, Евросоюз согласился с предложением считать действительной прививку вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам. В настоящее время их четыре: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек подчеркнул, что паспорт не будет подвергать граждан дискриминации. «Для нас важно обеспечить надежную защиту личных данных граждан, мы не хотим, чтобы паспорт вакцинации был средством дискриминации людей, которые не могут быть вакцинированы», — сказал Петржичек.

Предложение Еврокомиссии будет обсуждаться в Европарламенте и, вероятно, станет предметом острых споров. В частности, дискуссия ведется по поводу того, что ЕС признает вакцинацию только препаратами, которые уже были одобрены EMA. Некоторые европейские страны уже проводят вакцинацию или планируют прививать своих граждан российской вакциной Sputnik V или китайской Sinopharm. Если ЕС не изменит свою позицию, этим вакцинированным людям все равно нужно будет пройти тест на covid перед поездкой.

Использование российской вакцины Sputnik V было одобрено в Европейском Союзе только Венгрией, которая не стала дожидаться решения EMA. Словакия также имеет в своем распоряжении российскую вакцину, но пока не делает прививки, а только тестирует препарат.

Вакциной Sputnik прививают в основном на Балканах — в Сербии, Боснии и Герцеговине и Северной Македонии. Черногория получила около 6000 доз вакцины из Сербии, Молдова также одобрила покупку Sputnik V.

Китайская вакцина Sinopharm в настоящее время используется для прививок в Сербии, Боснии и Венгрии. Другие европейские страны рассматривают возможность приобретения этого препарата.

Sputnik проходит процедуру утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам. По данным на 9 марта, китайская Sinopharm еще не подавала заявку в EMA.

Ожидается, что средиземноморские страны, экономика которых в значительной степени зависит от туризма, будут настаивать на скорейшем принятии единых условий для путешествий.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» ждем ваших отзывов.


Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия Евросоюз путешествие туристы Туризм
Читайте
по теме 
Список программ поддержки предпринимателей Чехии, на которые еще можно подать заявку
17.03.2021 15:16 Экономика
Список программ поддержки предпринимателей Чехии, на которые еще можно подать заявку
1 0
Противоэпидемическую систему PES в Чехии снова поменяют
17.03.2021 14:43 Общество
Противоэпидемическую систему PES в Чехии снова поменяют
302 0
Семь рекомендаций от Торговой палаты, которые помогут Чехии выйти из коронавирусного кризиса
17.03.2021 12:12 Экономика
Семь рекомендаций от Торговой палаты, которые помогут Чехии выйти из коронавирусного кризиса
551 0
С 17 марта всех чиновников в Чехии будут тестировать на коронавирус
17.03.2021 10:10 Общество
С 17 марта всех чиновников в Чехии будут тестировать на коронавирус
457 0
Последние новости:
17
марта
Список программ поддержки предпринимателей Чехии, на которые еще можно подать заявку
17.03.2021 15:16 Экономика
Список программ поддержки предпринимателей Чехии, на которые еще можно подать заявку
1 0
Противоэпидемическую систему PES в Чехии снова поменяют
17.03.2021 14:43 Общество
Противоэпидемическую систему PES в Чехии снова поменяют
302 0
Семь рекомендаций от Торговой палаты, которые помогут Чехии выйти из коронавирусного кризиса
17.03.2021 12:12 Экономика
Семь рекомендаций от Торговой палаты, которые помогут Чехии выйти из коронавирусного кризиса
551 0
С 17 марта всех чиновников в Чехии будут тестировать на коронавирус
17.03.2021 10:10 Общество
С 17 марта всех чиновников в Чехии будут тестировать на коронавирус
457 0
Хакеры в Чехии атаковали три частные поликлиники
17.03.2021 08:46 Общество
Хакеры в Чехии атаковали три частные поликлиники
516 0
16
марта
Политики Чехии создали платформу «Друзья свободной России»
16.03.2021 16:38 Политика
Политики Чехии создали платформу «Друзья свободной России»
1637 1
Рынок труда в Чехии: вакансии есть, кандидатов — нет
16.03.2021 15:49 Экономика
Рынок труда в Чехии: вакансии есть, кандидатов — нет
10646 0
Хронические больные в Чехии получат специальный код для вакцинации
16.03.2021 15:02 Общество
Хронические больные в Чехии получат специальный код для вакцинации
1431 0
С 16 марта в Чехии начнется выплата компенсаций горнолыжным курортам
16.03.2021 10:36 Экономика
С 16 марта в Чехии начнется выплата компенсаций горнолыжным курортам
1560 0
Полиция в Чехии наложила 30 000 штрафов за несоблюдение противоэпидемических мер
16.03.2021 09:25 Общество
Полиция в Чехии наложила 30 000 штрафов за несоблюдение противоэпидемических мер
1735 0


Мобильная версия