Еврокомиссия скоро представит модель COVID-паспортов

Европейская комиссия 17 марта расскажет, как будет выглядеть паспорт вакцинации или covid-паспорт, который позволит открыть для путешествий внутренние границы ЕС. Ранее сообщалось, что в паспорте будут содержаться сведения о прививке одобренной вакциной или об отрицательном тесте на covid. При наличии этой информации в паспорте путешественникам не нужно будет проходить карантин или делать дополнительные тесты на границах.

Комиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон сообщила, что паспорт будет представлять собой цифровой сертификат, в котором фиксируется один из трех фактов: отрицательный результат теста ПЦР, подтверждение о том, что у человека есть антитела или подтверждение о вакцинации.

Еврокомиссия должна представить точную форму covid-паспортов для унификации противоэпидемических условий в рамках путешествий по странам Евросоюза. Споры ведутся по поводу вакцин — обсуждается, какие именно препараты будут учитываться при выдаче covid-паспорта. По данным издания Hospodářské noviny, Евросоюз согласился с предложением считать действительной прививку вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам. В настоящее время их четыре: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек подчеркнул, что паспорт не будет подвергать граждан дискриминации. «Для нас важно обеспечить надежную защиту личных данных граждан, мы не хотим, чтобы паспорт вакцинации был средством дискриминации людей, которые не могут быть вакцинированы», — сказал Петржичек.

Предложение Еврокомиссии будет обсуждаться в Европарламенте и, вероятно, станет предметом острых споров. В частности, дискуссия ведется по поводу того, что ЕС признает вакцинацию только препаратами, которые уже были одобрены EMA. Некоторые европейские страны уже проводят вакцинацию или планируют прививать своих граждан российской вакциной Sputnik V или китайской Sinopharm. Если ЕС не изменит свою позицию, этим вакцинированным людям все равно нужно будет пройти тест на covid перед поездкой.

Использование российской вакцины Sputnik V было одобрено в Европейском Союзе только Венгрией, которая не стала дожидаться решения EMA. Словакия также имеет в своем распоряжении российскую вакцину, но пока не делает прививки, а только тестирует препарат.

Вакциной Sputnik прививают в основном на Балканах — в Сербии, Боснии и Герцеговине и Северной Македонии. Черногория получила около 6000 доз вакцины из Сербии, Молдова также одобрила покупку Sputnik V.

Китайская вакцина Sinopharm в настоящее время используется для прививок в Сербии, Боснии и Венгрии. Другие европейские страны рассматривают возможность приобретения этого препарата.

Sputnik проходит процедуру утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам. По данным на 9 марта, китайская Sinopharm еще не подавала заявку в EMA.

Ожидается, что средиземноморские страны, экономика которых в значительной степени зависит от туризма, будут настаивать на скорейшем принятии единых условий для путешествий.

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Источник: novinky.cz