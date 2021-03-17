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С 17 марта всех чиновников в Чехии будут тестировать на коронавирус

С 17 марта всех чиновников в Чехии будут тестировать на коронавирус

420on.cz 56 0
С сегодняшнего дня чиновникам не разрешается ходить на работу без отрицательного теста на коронавирус. Исключение касается должностных лиц, которые уже были вакцинированы или заразились коронавирусом за последние три месяца. Государственные органы, в которых численность сотрудников превышает 50 человек, начали тестирование еще в прошлую среду.
Фото: iStock
С 17 марта всех чиновников в Чехии будут тестировать на коронавирус

Тестирование в госсекторе затронет около полумиллиона человек — государственных служащих, сотрудников территориальных единиц самоуправления, силовых структур и сотрудников медицинских учреждений, финансируемых за счет государственного медицинского страхования. 

Некоторые ведомства начали проводить тестирование сотрудников на прошлой неделе. Министерство промышленности и торговли тестирует работников с 8 марта, Министерство здравоохранения — с 9 марта, Министерства иностранных дел, транспорта и обороны — с 10 марта, а Министерство образования — с 11 марта. На этой неделе тесты начали делать сотрудники Министерства юстиции и судебных органов.

Компании с более чем 250 сотрудниками должны были завершить первый этап тестирования к 12 марта, для компаний с количеством работников 50 до 249 крайний срок истек в 15 марта. В настоящее время правительство рассматривает возможность проведения как минимум двух тестов в неделю вместо тестирования каждые семь дней. Однако, по словам министра промышленности Карела Гавличка, это сложный логистический проект, особенно для крупных компаний, поэтому все необходимо обсуждать с отраслевыми ассоциациями и союзами. В общем количестве проведенных тестов положительный результат составляет 0,7–1,5%. Благодаря обязательному тестированию удается выявлять от 2000 до 3000 инфицированных сотрудников компаний в день.

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Источник: ceskenoviny.cz

 
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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
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