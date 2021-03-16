Полиция в Чехии наложила 30 000 штрафов за несоблюдение противоэпидемических мер

По данным на 15 марта сотрудники чешской полиции наложили около 30 000 штрафов за несоблюдение мер, введенных правительством в связи с распространением COVID-19. Материалы по 27 000 правонарушениям переданы в административное производство, сообщил пресс-секретарь президиума полиции Ондржей Моравчик.

Фото: Ota Bartovský,MAFRA / Profimedia

Полиция проверяет соблюдение противоэпидемических мер с 12 марта 2020 года, когда впервые в стране было объявлено чрезвычайное положение, а через семь дней было введено требование о ношении медицинских масок и других средств защиты дыхательных путей. С 25 февраля 2021 года в местах скопления людей, магазинах, общественном транспорте люди обязаны носить респираторы или наномаски.

С начала пандемии в марте 2020 года полиция провела почти четыре миллиона проверок соблюдения людьми противоэпидемических мер, введенных правительством. В 115 000 случаях были установлены правонарушения, большинство из которых были урегулированы на месте путем устного предупреждения. В этом году было зафиксировано более 57 тысяч правонарушений, почти 40 000 из них касались несоблюдения требования о ношении медицинских масок и респираторов. Среди других нарушений — выход на улицу в период комендантского часа, нарушение запрета на розничные продажи, пребывание в гостиницах, нахождение в ресторанах или употребление алкоголя в общественных местах, а также нарушение запрета на передвижение за пределами места жительства.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» ждем ваших отзывов.