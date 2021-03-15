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Коронавирус в Чехии: вопрос-ответ о тестировании сотрудников компаний

Коронавирус в Чехии: вопрос-ответ о тестировании сотрудников компаний

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С 3 марта в Чехии началось обязательное тестирование сотрудников компаний на коронавирус. Первыми к тестированию приступили фирмы с более чем 250 сотрудниками. С 5 марта эта обязанность вступила в силу для компаний поменьше (со штатом от 50 до 249 сотрудников). На заседании 15 марта правительство Чехии приняло решение об обязательном тестировании сотрудников компаний, в которых трудоустроены от 10 до 49 человек. Первый этап тестирования небольшие фирмы должны завершить к 26 марта. Работодатели обязаны сообщать обо всех положительных результатах тестов гигиеническим станциям и отправлять сотрудников на ПЦР-тесты. В формате «вопрос-ответ» рассказываем, как проходит тестирование.
Коронавирус в Чехии: вопрос-ответ о тестировании сотрудников компаний

Что делать, если у компании несколько филиалов?

Считаются все сотрудники во всех филиалах. Если у компании 25 сотрудников в одном филиале и 30 в другом, она обязана их протестировать.

 

Что делать, если филиалы компании находятся далеко друг от друга?

Сотрудникам региональных филиалов не нужно ехать на тесты, например, в главный офис компании на другом конце страны, но они могут пройти тестирование в любой точке отбора антигенных тестов.

 

Как компании могут проводить тестирование?

Тестирование может проходить:

а) с помощью корпоративного терапевта 

б) с помощью наемных сертифицированных медицинских работников 

в) с помощью антигенных самотестов (список Минздрава).

 

Сколько государство / медицинские страховые компании будут платить компаниям?

В случае тестирования, проводимого наемными медицинскими работниками, медицинская страховка покрывает один тест раз в три дня (350 крон за тест).

На проведение самотестирования компании получат взнос в размере 60 крон за тест, государство возместит расходы на четыре теста на одного сотрудника в месяц (240 крон в месяц). Первый расчет за март предприниматели получат в апреле.

 

А как насчет работников «na dohodu»?

Сотрудники на DPČ с доходом более 3500 чешских крон в месяц и сотрудники на DPP с доходом более 10 000 чешских крон в месяц также должны проходить тесты на коронавирус. Расходы на самотестирование возмещаются при наличии медицинской страховки. 

 

Какие условия для самотестирования?

Для самотестирования компании должны выделить отдельный кабинет. Все сотрудники, помогающие с проведением самотестирования, должны быть оснащены респиратором FFP2, защитными очками и перчатками.

Информация о выполнении и результате тестирования сотрудника, включая его номер страховки, фиксируется уполномоченным сотрудником в отчете о сделанных тестах. Раз в месяц компания должна сообщать страховой компании о количестве сделанных тестов с использованием этой формы. Если работник делает тест дома, он должен сообщить результат работодателю.

Счета за приобретенные тесты для самопроверки необходимо сохранять, поскольку страховая компания может организовать проверку.

 

Как работают тесты для самопроверки?

Человек может сделать тест сам или обратиться за помощью к сотруднику, назначенному компанией. Существуют различные типы тестов — образцы могут браться из носа или рта, для тестирования можно использовать слюну или кал.  

 

Что делать, если результат самотестирования положительный?

Сотрудник, который получил положительный результат, должен изолироваться, обратиться к врачу или в санитарную-гигиеническую станцию. Ему назначат ПЦР-тест, который подтвердит или опровергнет наличие инфекции.

 

Что делать, если у сотрудника проявляются симптомы COVID-19?

Сотрудник с симптомами не должен делать антигенный тест. Ему следует остаться дома и, при необходимости, обратиться к врачу, который может назначить ПЦР-тест.

 

Есть ли исключения?

Необязательно проводить тестирование людей на хоум-офисе. Также тесты не должны делать сотрудники, которые уже перенесли covid-19, прошли карантин, а с момента их первого положительного теста прошло не более 90 дней. 

Также нет необходимости проводить тестирование сотрудников без симптомов, у которых есть отрицательный результат ПЦР или антигенного теста не старше 48 часов. 

 

Как работает самотестирование для OSVČ?

Система ничем не отличается от тестирования в остальных компаниях. Индивидуальные предприниматели должны покупать тесты для самопроверки в аптеке или у дистрибьютора (список разрешенных тестов). Они должны обратиться за возмещением средств непосредственно в страховую компанию.

 

Есть ли санкции или штрафы за отказ от проведения тестирования в компаниях?

По словам министра финансов Алены Шиллеровой, компания будет неоднократно подвергаться штрафу в размере до 500 000 чешских крон при отказе от проведения тестов,  работникам грозит штраф до 50 000 чешских крон. 

Дополнительная информация опубликована на сайте Министерства промышленности и торговли.

 

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Источник: seznamzpravy
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