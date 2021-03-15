Видео: в городе Ческе-Будеевице полицейские жестоко задержали мужчину без маски

В воскресенье полицейские патрулировали площадь в городе Ческе-Будейовице и призывали людей надеть маски. Молодой человек спорил с полицейскими и отказывался закрыть нос и рот, заявляя, что не нарушает никаких правил. После долгого обсуждения один из представителей полиции набросился на молодого человека. За него вступилась женщина, которая также отказывалась надеть маску и соблюдать дистанцию во время разговора с представителями власти. Против нее полиция не применяла силу.
Пресс-секретарь полиции Южно-Чешского края Штепанка Шварцова подтвердила новость о том, что ее коллеги задержали двух взрослых на площади около 16:00 в субботу. Оба дела будут рассмотрены в административном порядке, поскольку задержанные нарушили постановления правительства и, что самое главное, не прислушались к требованиям полиции.
Пресс-секретарь отказалась комментировать поведение полицейского, который резко и грубо напал на молодого человека. Шварцова сослалась на то, что молодой человек долго не соглашался с требованиями полицейских и спорил с ними даже после того, как получил несколько предупреждений.
За последние недели в Чехии очевидцы зафиксировали несколько подобных случаев. К примеру, в Остраве полиция также жестко задержала женщину, которая отказалась надевать маску.
В городе Угерске-Градиште сотрудники полиции повалили на землю мужчину без маски и не отпускали его несмотря на то, что рядом плакал ребенок. Городские власти извинились за поведение полицейских. Их отстранили от служебных обязанностей на время проведения расследования случившегося.
В муниципалитетах и городах обязанность носить маску действует даже тогда, когда человек передвигается по улице один. Министр здравоохранения Ян Блатны настаивает на соблюдении этого постановления.
Источник: novinky.cz