Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 09.05.21

Первые случаи коронавируса в Чехии были зафиксированы 1 марта 2020 года. За время эпидемии в стране объявляли чрезвычайное положение 4 раза: с 12 марта по 17 мая 2020 года, с 5 октября 2020 года по 14 февраля 2021 года, с 15 февраля по 27 февраля 2021 года и с 27 февраля по 28 марта 2021 года. 26 марта правительство ЧР продлило чрезвычайное положение еще на 14 дней — до 11 апреля. С 12 апреля ЧП в Чехии перестало действовать, теперь правительственные ограничения регулируются с Законом о пандемии.

Общее число заболевших: 1 645 061

Выздоровели: 1 575 449

Актуальное число зараженных: 39 945

Прибыло за вчера: 717

Госпитализировано: 1 886

Общее количество смертей: 29 667

Полностью прошли вакцинацию: 1 042 165

Актуальное число зараженных — сколько сейчас больных с положительным тестом

Общее число заболевших — сколько случаев covid-19 появилось за весь период (источник: Минздрав ЧР)

Выздоровели — сколько пациентов с инфекцией успешно выздоровели (источник: Минздрав ЧР)

Общее количество смертей — сколько человек умерло от подтвержденной коронавирусной инфекции (источник: Минздрав ЧР)

Полный обзор всех текущих мер по борьбе с коронавирусом:

1. Передвижение людей и встречи

Ограничения на передвижение между районами

С 12 апреля запрет на передвижения между округами, который был введен 1 марта, отменяется. Граждане Чехии могут свободно перемещаться по республике.

Комендантский час

Комендантский час, который действовал с 21:00 до 5:00, отменен с 12 апреля. Теперь люди могут встречаться и гулять, но только по двое.

2. Маски и респираторы

Во всех помещениях необходимо носить респиратор (или одинаково эффективное с технической точки зрения устройство). Люди должны носить респираторы в магазинах, на предприятиях, в общественном транспорте, в автомобилях (если вы не являетесь членами одной семьи), в медицинских учреждениях, в международных аэропортах, на вокзалах и остановках.

На улице допускается ношение хирургической маски. Тканевые маски, шарфы или шали больше не считаются достаточной защитой.

Работодатели, которые требуют, чтобы их сотрудники оставались на рабочем месте, должны обеспечить их респираторами.

Исключения в отношении ношения масок и респираторов

Людям не нужно носить маску дома или в других местах проживания (отели в командировках). В помещении или на открытом воздухе нет необходимости носить маски детям до 2 лет (включительно), людям с ограниченными интеллектуальными возможностями и тяжелыми психическими расстройствами, а также профессиональным спортсменам во время тренировок. Люди не должны носить маски в сельской местности за городом, если соблюдается дистанция не менее 2 метров. Дети до 15 лет могут носить хирургическую маску вместо респиратора.

Также люди во время занятий спортом могут находиться на улице без маски, если рядом никого нет.

3. Спорт

Профессиональный спорт

Разрешено. Однако спортсмены должны регулярно проходить тестирование, соревнования проходят без зрителей.

Любительские виды спорта

С 3 мая в в Среднечешском, Пардубицком, Либерецком, в Краловеградецком, Пльзеньском, Карловарском регионах и в Праге возобновятся занятия для спортсменов-любителей в возрасте до 18 лет. На каждого спортсмена во время тренировки должно приходиться не менее 15 квадратных метров площади, в группах может быть не больше 20 человек. Использование раздевалок и других закрытых объектов запрещено.

Спортивные объекты

Правительство запретило работу всех закрытых спортивных объектов (тренажерных залов, фитнес-центров и т. д.). Также запрещена эксплуатация бассейнов. Велнес-центры могут работать только для предоставления медицинских услуг. Тренажерные залы, спортивные центры и спортивные площадки на открытом воздухе не закрываются.

Индивидуальные виды спорта

С 12 апреля бег, езда на велосипеде и другие спортивные активности возможны на территории всей республики, раньше этот вид досуга был разрешен только на территории округа проживания. Даже в населенных пунктах можно заниматься спортом без масок.

Горнолыжные курорты

Горнолыжные курорты закрыты. Запрещена работа канатных дорог.

4. Школы

Детские сады

С 3 мая дети в Среднечешском, Пардубицком, Либерецком крае и в Праге вернутся в детские сады. В этих регионах работа детских садов будет проходить в стандартном режиме (без ограничений на количество детей в группах, без тестирования). С 26 апреля 2021 года работу возобновили сады в Карловарском, Краловеградецком и Пльзеньском крае.

С 12 апреля ученики первой ступени начальных школ вернулись к очному обучению по системе ротации (неделю очно, неделю дистанционно). Детские сады открылись для детей предшкольного возраста, при этом в одной группе может быть не более 15 детей.

С 3 мая в в Среднечешском, Пардубицком, Либерецком, в Краловеградецком, Пльзеньском, Карловарском регионах и в Праге в школу вернулись ученики младших классов шестилетней и восьмилетней гимназии, ученики первых четырех классов консерватории и учащиеся второй ступени начальной школы. Обучение будет проходить по ротационной системе. Дети обязаны проходить тестирование на коронавирус и носить респираторы.

Также возобновятся занятия спортом на открытых спортивных площадках в школах.

Школы для детей медицинских работников

Школы при медицинских учреждениях могут оставаться открытыми. Дневное обучение также может быть организовано для детей членов интегрированной системы спасения. Ограничения в работе школ и детских садов не распространяются на детей медицинских работников, пожарных, полицейских, учителей — они будут учиться очно каждую неделю.

Индивидуальные консультации

Разрешено.

Проживание

Студенты могут жить в общежитиях.

5. Социальные и медицинские учреждения

Посещение пациентов в больницах

Посещение медицинских учреждений строго запрещено. Исключение составляют посещения несовершеннолетних пациентов, пациентов с ограниченными возможностями здоровья, пациентов хосписов и других пациентов в терминальной стадии неизлечимой болезни. Посетитель должен иметь респиратор, для детей до 15 лет допускается ношение хирургической маски.

Роддом

Допускается участие родственников в родах, но при соблюдении нескольких условий. Допускается присутствие отца или членов семьи, проживающих с матерью в одном доме. У них не должно быть признаков COVID-19 или другого инфекционного заболевания, все они должны носить хирургическую маску.

Посещение социальных учреждений длительного ухода и домов престарелых

Возможно, если посетитель сделал тест перед посещением. Антигенный тест можно сделать непосредственно в учреждении, также посетитель может взять с собой отрицательный результат ПЦР-теста не старше 48 часов. Третий способ — доказать, что вы болели COVID-19 в течение последних 90 дней. На протяжении всего визита необходимо быть в респираторе (у детей может быть хирургическая маска).

С 21 марта 2021 года люди, которые сделали прививку от коронавируса, могут посещать родственников без предварительной сдачи теста.

Плановые визиты к врачу

Медицинским учреждениям пришлось приостановить оказание профилактической (плановой) помощи. В особых случаях обращайтесь в больницу или поликлинику.

Предоставление социальных услуг

Социальные услуги, предоставляемые на основании договора между учреждением и клиентом, не обязательно должны предоставляться в полном объеме во время чрезвычайной ситуации (в соответствии с договором). Учреждения должны сообщить клиенту о временном ограничении. Услуги по защите жизни и здоровья должны быть предоставлены. При оказании услуг все должны носить респираторы или хирургические маски.

Санатории

С 3 мая открылись санатории, они будут работать в ограниченном режиме и смогут принимать только клиентов, которые перенесли covid-19 в течение последних 3 месяцев.



6. Правила для сотрудников компаний

Маски и респираторы

Даже на рабочем месте люди должны носить респиратор (FFP2, KN95) или хирургическую маску. Работодатели обязаны оснащать своих сотрудников средствами защиты. Есть несколько исключений из ношения защитного снаряжения: например, водителям общественного транспорта, судьям, юристам, прокурорам, экспертам и переводчикам в судебных процессах, а также артистам не обязательно носить маски. Сотрудник может снять маску, если он находится в помещении совсем один.

Home office

Если возможно, люди должны работать из дома.

Питание

Питание в столовых компаний разрешено. За одним столом может обедать максимум один сотрудник. За длинным столом может находиться несколько человек, но они должны находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга, либо между посетителями должен быть установлен механический барьер, предотвращающий распространение капель (например, оргстекло).

Тестирование

С 3 марта компании с численностью сотрудников более 250 человек обязаны тестировать своих сотрудников. С 5 марта эта обязанность начала действовать для компаний с 50 сотрудниками. На заседании 15 марта правительство Чехии приняло решение об обязательном тестировании сотрудников компаний, в которых трудоустроены от 10 до 49 человек. Первый этап тестирования небольшие фирмы должны завершить к 26 марта. С 6 апреля тестирование должны проводить небольшие компании (до 10 человек) и OSVČ.

Возможны два способа:

1. У терапевта компании или у стороннего поставщика медицинских услуг.

2. Самотестирование.

Антигенное тестирование, проводимое медицинским работником, оплачивается государством. На самотестирование правительство будет перечислять 60 крон на одного сотрудника четыре раза в месяц. Необходимость делать тесты также распространяется на OSVČ и людей, работающих «na dohodu» (DPP, DPČ).

В формате «вопрос-ответ» рассказываем о тестировании в компаниях здесь.

7. Магазины, услуги и культура

Магазины с товарами первой необходимости и услуги

С 1 марта большинство магазинов в ЧР были закрыты. Работали продуктовые магазины, аптеки, хозяйственные магазины, оптики, цветочные магазины, газетные киоски, автозаправочные станции, службы такси, автомойки (без сотрудников), похоронные услуги, услуги мобильной связи, пункты выдачи товаров, зоомагазины, магазины товаров для сада.

С 12 апреля открылись магазины, продающие детскую обувь и одежду, канцелярские товары, запчасти для автомобилей, а также химчистки и прачечные. Будут открыты компании, занимающиеся проектной деятельностью и психологическими консультациями.

Начали работу фермерские рынки. Между прилавками должно быть расстояние не менее двух метров; на рыночной площади должно применяться ограничение в 15 квадратных метров на человека. Это ограничение, а также требование о соблюдении двухметрового расстояния распространяется и на другие открытые точки продаж.

С 12 апреля заведения могут работать до 22:00.

В торговых центрах закрыты детские уголки, а также запрещен доступ к Wi-Fi. Пункты питания в торговых центрах могут продавать еду на вынос. В магазинах на каждые 15 метров торговой площади может приходиться один покупатель, покупатели должны соблюдать дистанцию ​​в два метра.

Услуги

С 3 мая могут предоставляться услуги по уходу за телом (парикмахерские, барбершопы, салоны красоты, массажные кабинеты, косметологические услуги и др.), а также услуги по уходу за животными. Во время предоставления услуги должны соблюдаться определенные правила:

– мастер может предоставлять услугу только одному клиенту;

– между креслами столами или другими местами, где могут находиться клиенты, должна быть дистанция 2 метра;

– не допускается проведение процедур, при которых происходит физическое нарушение кожных покровов (татуировки);

– при входе в салон красоты клиент должен предъявить подтверждение от работодателя о негативном тесте на коронавирус не старше 72 часов или подтверждение о негативном тесте из учебного заведения (или čestné prohlášení);

– допускается проведение экспресс-теста на месте. При положительном результате клиент должен немедленно покинуть заведение;

– сотрудники обязаны составлять списки клиентов с указанием ФИО посетителей и результатов тестирования на коронавирус. В случае, если эпидемия начнет распространяться, гигиенической станции потребуется отслеживать контакты.

Культура

В Краловеградецком, Пльзеньском и Карловарском регионах с 3 мая для индивидуальных экскурсий открылись музеи, галереи, замки и другие исторические или культурные объекты. Посетители обязаны использовать респираторы.



8. Рестораны и гостиницы

Рестораны, пабы, бары и кафе закрыты, могут работать только через окно выдачи заказов.

Гостиницы и отели могут принимать только гостей в командировках. Цель командировки должна быть доказана письменным подтверждением от работодателя.

9. Поездки за границу

Карта путешественника

На веб-сайте Министерства иностранных дел вы найдете список стран с условиями, которые необходимо выполнить перед въездом на территорию ЧР из той или иной страны. Страны делятся на несколько зон в соответствии с уровнем опасности: зеленая, оранжевая, красная, темно-красная.

Въезд в Чехию

Без соблюдения каких-либо условий можно путешествовать только в страны с низким риском заражения (зеленая зона). Если вы провели как минимум 12 часов в стране со средним, высоким и очень высоким риском заражения за последние 14 дней, вы должны выполнить определенные требования.

Перед въездом в Чехию необходимо заполнить форму прибытия (https://plf.uzis.cz/). Подробную информацию можно найти здесь.

Страны с новыми мутациями

С 26 февраля запрещены поездки в страны с высоким риском заражения из-за новых мутаций коронавируса. Этими странами являются: Ботсвана, Бразилия, Эсватини (Свазиленд), Южная Африка, Кения, Лесото, Малави, Мозамбик, Танзания (включая Занзибар и Пемба), Замбия и Зимбабве.

Министерство здравоохранения также добавило Индию в список стран с высоким риском заражения COVID-19. Чехам и иностранцам, проживающим в Чешской Республике, запрещено выезжать в страны с повышенным риском. Министерство также установило строгие правила карантина для тех, кто возвращается из этих стран.

Трансграничные работники

Условия для жителей ЧР, работающих за границей, динамично меняются. Большинство соседних стран требуют отрицательного результата антигенного или ПЦР-теста. Подробную информацию, в том числе по отдельным федеральным землям Германии, граничащим с Чешской Республикой, можно найти здесь.



10. Государственные и другие учреждения

Часы работы

Госучреждения работают в обычном режиме и без ограничений.

Личный контакт

С сотрудниками учреждений лучше связываться письменно, по электронной почте или по телефону, чтобы снизить риск заражения. Однако возможность личного контакта сохраняется. Внутри учреждений необходимо носить респиратор.

Документы с истекшим сроком действия

Техносмотр транспортного средства автоматически продлевается на 10 месяцев с момента окончания его первоначального срока действия на всей территории Европейского Союза. Эта мера касается документов, срок действия которых истек в период с 1 сентября 2020 года по 30 июня 2021 года. То же правило применяется к водительским удостоверениям. Эта мера не распространяется на удостоверения личности и паспорта. Даже в экстренных случаях необходимо запрашивать выдачу новых документов.

Полный текст всех мер можно найти на сайте Covid Portal.

Важные телефоны:

Информационная линия 1221 доступна ежедневно. По будням с 8:00 до 19:00 и по выходным с 9:00 до 16:30.

Информация Министерства внутренних дел для граждан страны и иностранцев в Чешской Республике +420 974 801 801