Андрей Бабиш: После Пасхи мы хотим вакцинировать 100 000 человек в день

С апреля в Чешскую Республику будет поставляться больше вакцин. По словам премьер-министра Андрея Бабиша, ежедневно можно будет делать 100 000 прививок. Если план реализуют, то с 6 по 16 апреля будет использовано столько же вакцин, что и с конца декабря по настоящее время.

Фото: Фото: видеобращение Андрея Бабиша на Facebook

«Основная цель для нас — иметь пустые морозильные камеры к 1 апреля, чтобы 6 апреля мы могли приступить к плану в 100 000 вакцин в день», — сообщил Бабиш в своем видеообращении на Facebook, которое выходит каждое воскресенье.

В настоящее время ежедневно вводится около 40 000 доз. Процесс вакцинации ускорился в конце февраля - начале марта. Ежедневно в феврале вакцину получали от 15 000 до 20 000 человек. На сегодняшний день использовано 1 068 683 дозы. Обе дозы вакцины получили 298 176 человек.

AstraZeneca заявила, что сократить объем поставки вакцин в Европу. Чехия получит только 40% от того, что компания обещала ранее. На следующей неделе прибудет 9 600 доз вместо 16 800. Еще через неделю Чешская Республика получит только 10 867 вакцин вместо обещанных 88 000.

Премьер-министр также призвал больницы использовать препарат бамланивимаб. По его словам, препарат уже доставили в 40 больниц, его получили 300 пациентов. По мнению Бабиша, этого недостаточно. Всего в Чехию были импортированы 3000 доз этого препарата.

«Проблема в том, что министерство разрешило применять это вещество для пациентов из группы риска, показания необходимо расширить», — сказал премьер. По его словам, министерству следует пересмотреть подход и продвигать препарат.

Бамланивимаб предотвращает тяжелое течение болезни. Он вводится после заражения коронавирусом в основном людям, которые, например, больны раком или перенесли трансплантацию и принимают лекарства, которые подавляют иммунитет. Препарат препятствует проникновению вируса в клетки.

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Источник: novinky.cz