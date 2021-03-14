В чешских горах Крконоше сошли две лавины. Одну женщину засыпало снегом

На польской стороне гор Крконоше в районе Bialy Jar в воскресенье сошла лавина. По предварительным данным, снегом засыпало двух человек. На месте работают чешские и польские спасатели и два вертолета. Еще одна лавина обрушилась в районе горы Mužské kameny, одну женщину засыпало снегом, ей оказывают помощь специалисты.

Всего в группе туристов, на которую обрушилась лавина в районе Mužské kameny (примерно 6 километров от города Шпиндлерув Млин), находилось шесть человек. Одну женщину засыпало снегом, еще два человека отделались легкими травмами. Их доставили на вертолете в больницу в Либереце. Женщину спасатели отправили в больницу в Градце-Кралове.

На польской стороне Крконош под другой лавиной спасатели пытались найти двух человек. Под снегом никого не нашли. Вертолеты воздушно-спасательной службы направились в Польшу из городов Градец-Кралове и Либерец.

Радек Земан, представитель горной службы Крконоше, сообщил чешскому телевидению во второй половине дня, что пока неясно, есть ли у пропавших людей оборудование, которое поможет определить их местонахождение.

Второй уровень лавинной опасности по пятибалльной шкале действует в Крконоше с 13 марта. На горных хребтах сейчас от 60 до 110 сантиметров снега. За последние сутки в горах выпало еще 10 сантиметров осадков.

В феврале 2021 года в горах Крконоше в результате схода лавины погиб 17-летний горнолыжник, еще один 45-летний мужчина получил тяжелые травмы.

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Источник: novinky.cz