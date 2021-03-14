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В чешских горах Крконоше сошли две лавины

В чешских горах Крконоше сошли две лавины

420on.cz 125 0
На польской стороне гор Крконоше в районе Bialy Jar в воскресенье сошла лавина. По предварительным данным, снегом засыпало двух человек. На месте работают чешские и польские спасатели и два вертолета. Еще одна лавина обрушилась в районе горы Mužské kameny, одну женщину засыпало снегом, ей оказывают помощь специалисты.
В чешских горах Крконоше сошли две лавины

Всего в группе туристов, на которую обрушилась лавина в районе Mužské kameny (примерно 6 километров от города Шпиндлерув Млин), находилось шесть человек. Одну женщину засыпало снегом, еще два человека отделались легкими травмами.

На польской стороне спасатели продолжают поиски двоих людей, которых засыпала лавина. Вертолеты воздушно-спасательной службы направились в Польшу из чешских городов Градец-Кралове и Либерец. Они перевозят на место спасателей, в том числе кинологов.

Второй уровень лавинной опасности по пятибалльной шкале действует в Крконоше с 13 марта. На горных хребтах сейчас от 60 до 110 сантиметров снега. За последние сутки в горах выпало еще 10 сантиметров осадков. 

В феврале 2021 года в горах Крконоше в результате схода лавины погиб 17-летний горнолыжник, еще один 45-летний мужчина получил тяжелые травмы.

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Источник: novinky.cz

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горы Чехия спасатели
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