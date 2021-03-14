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Полиция разогнала нелегальную вечеринку в Праге

Полиция разогнала нелегальную вечеринку в Праге

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В ночь с субботы на воскресенье в доме на улице Зборовской в ​​пражском Смихове прошла нелегальная вечеринка. Полицейские разогнали участников мероприятия, некоторые пытались сбежать через черный ход.
Полиция разогнала нелегальную вечеринку в Праге

На улице Зборовской в ​​субботу вечером звучала музыка и громкие голоса. Звуки исходили из вентиляции в подвале дома, где находится бар.

«Мы получили уведомление о том, что бар открыт. Когда полиция прибыла на место происшествия и постучала в парадную дверь, около семи человек попытались выйти через черный ход на улицу Водни», — сообщила журналистам пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.

Некоторые из молодых людей сбежали, они выбегали на улицу прямо в футболках. По пути их встретили полицейские. 

После прибытия новых патрулей полиция вошла в бар, где обнаружила еще 20 посетителей.

«Помимо двадцати посетителей, в баре был и хозяин. Гости покинули бар после того, как полицейские зафиксировали данные о них. О владельце сообщили в административный орган по подозрению в правонарушении», — добавила пресс-секретарь.

Видео здесь.

 

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Источник: novinky.cz

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Прага Чехия полиция
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