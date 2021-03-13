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AstraZeneca сократит поставки вакцин в Европу на 73%

AstraZeneca сократит поставки вакцин в Европу на 73%

420on.cz 229 0
Компания AstraZeneca сократит поставки вакцин в Европу на 73%. Об этом сообщили в субботу представители проекта Chytrá karanténa.
Фото: Fotobanka Profimedia
AstraZeneca сократит поставки вакцин в Европу на 73%

«Мы пока не знаем, как это повлияет на Чехию. Мы постараемся изменить решение главного офиса компании AstraZeneca. Мы также работаем над увеличением и ускорением доставки дополнительных вакцин», — говорится в сообщении Chytrá karanténa.

В пятницу компания заявила, что значительно сократит поставки своей вакцины против COVID-19 в страны Евросоюза. К концу марта будет поставлено 30 миллионов доз вакцины, за всю половину этого года — 100 миллионов доз.

В прошлом году Евросоюз подписал с AstraZeneca соглашение о закупке 300 миллионов доз вакцины, из которых 30 миллионов доз должны были поступить к концу 2020 года, 90 миллионов — в первом квартале этого года и 180 миллионов — во втором квартале. Однако в прошлом году вакцина в страны ЕС не поставлялась, потому что препарат еще не был одобрен европейскими регулирующими органами.

Согласно стратегии вакцинации, Чехия заказала 3 миллиона доз вакцины от коронавируса. Уже в феврале должно было прибыть 200 000 доз, а в марте — 400 000. Согласно открытым данным Института информации и статистики здравоохранения (IHIS), к пятнице в центры вакцинации было доставлено почти 164 000 доз вакцины, а в марте — около 52 000. К вечеру пятницы было использовано 121 655 доз, что составляет около 11,6%.

В Чешской Республике, помимо AstraZeneca, прививают вакцинами от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Для всех вакцин необходимо ввести две дозы для обеспечения полной защиты от коронавируса. Для вакцины Johnson & Johnson, которую также планируется поставлять в страны ЕС, будет достаточно одной дозы. Первая партия вакцины Johnson & Johnson может прибыть в Чехию в конце апреля.

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Источник: novinky.cz

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Темы
вакцинация прививки коронавирус Чехия Евросоюз
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