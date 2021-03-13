В конце марта в Чехии начнется информационная кампания в поддержку вакцинации

В конце марта на чешском телевидении будет запущена кампания в поддержку вакцинации против covid-19, сообщил глава правительственного департамента по связям с общественностью Владимир Воржеховский. Разработка концепции проекта обошлась в 4 миллиона крон, еще 50 миллионов крон правительство планирует потратить на рекламу.

«Подготовка кампании идет полным ходом, разрабатывается сайт, завершена система навигации по центрам вакцинации, 22 марта будет снят ключевой телевизионный ролик, который будет представлен публике в конце марта», — сказал Воржеховский. В видеоролике будут присутствовать личности, пострадавшие от коронавирусного кризиса. Дальнейшие подробности в аппарате правительства не сообщили.

Договор с компанией ARA на разработку рекламы уже был опубликован в реестре контрактов, за творческую часть правительство заплатит 4,2 миллиона крон. По словам Воржеховского, дизайн стоил всего лишь символическую крону, деньги в основном идут на производство — режиссуру, операторскую и другие работы. Затем Министерство здравоохранения купит медиа-пространство на телевидении и других коммуникационных платформах за 50 миллионов крон.

По данным на 12 марта в Чехии было использовано свыше 1 миллиона доз вакцин. Более 700 000 человек получили одну дозу и почти 300 000 — две дозы. В приоритетным порядке прививают людей старше 80 лет, медицинских работников и сотрудников системы образования. С апреля, когда в Чешскую Республику должны поступить почти 2,5 миллиона вакцин, регистрация для вакцинации может быть открыта для других возрастных групп и ключевых профессий.

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Источник: novinky.cz