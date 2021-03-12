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Вакцина AstraZeneca вызывает тяжелую аллергию, сообщает EMA. Некоторые страны прекратили вакцинацию этим препаратом

Вакцина AstraZeneca вызывает тяжелую аллергию, сообщает EMA. Некоторые страны прекратили вакцинацию этим препаратом

420on 610 0
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило в пятницу, 12 марта, что вакцина AstraZeneca вызывает побочные эффекты — серьезные аллергические реакции. ВОЗ продолжает рекомендовать вакцину, но некоторые страны уже отказались от использования препарата.
Вакцина AstraZeneca вызывает тяжелую аллергию, сообщает EMA. Некоторые страны прекратили вакцинацию этим препаратом

Европейский регулятор отреагировал на аллергические реакции, зафиксированные в Великобритании, пишет агентство AFP.  EMA заявляет в своем отчете, что «рекомендует обновить информацию о продукте и включить анафилаксию и гиперчувствительность (аллергические реакции) в число побочных эффектов».

Предложение основано на 41 случае тяжелых аллергических реакций после введения примерно пяти миллионов доз вакцины в Великобритании. EMA также изучает «все случаи тромбоэмболических осложнений и других случаев сгущения крови после вакцинации AstraZeneca», говорится в заявлении. 

Компания AstraZeneca отвергает опасения по поводу своей вакцины против covid-19. Компания заявила, что после оценки безопасности вакцины они не выявили никаких данных, доказывающих, что препарат приводит к развитию тромбоэмболии легочной артерии или тромбозу глубоких вен.

Болгария присоединилась к странам, которые прекратили вакцинацию AstraZeneca из-за случаев возникновения тромбов. Об этом говорится в заявлении болгарского правительства о прекращении вакцинации британо-шведским препаратом. Решение болгарского правительства будет действовать до тех пор, пока EMA не предоставит письменное заверение, исключающее любые сомнения в безопасности вакцины.

Власти Таиланда, а ранее Дании, Норвегии и Исландии уже сделали аналогичный шаг. Однако пока нет доказательств связи между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов. 

EMA считает, что преимущества AstraZeneca перевешивают потенциальные риски. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, это «отличная» вакцина, и нет причин не использовать ее.

Польша разделяет это мнение. «Польза от вакцинации несравнимо превосходит потенциальные поствакцинальные симптомы», — сказал по этому поводу заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска. 

«Наши специалисты не рекомендуют прекращать вакцинацию AstraZeneca в настоящее время», —  добавил он.

Канадские и австралийские власти также считают этот препарат безопасным. Обе страны объявили в пятницу вечером, что продолжат вакцинацию.

 

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Источник: idnes

 
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Темы
вакцинация коронавирус пандемия Чехия
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