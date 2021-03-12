Коронавирус в Чехии: антигенное тестирование

Цель добровольного профилактического тестирования населения с помощью антигенных тестов заключается в том, чтобы обнаружить людей с инфекцией и предотвратить дальнейшее распространение COVID-19 в Чехии. Отвечаем на самые популярные вопросы и рассказываем, как и где пройти тест.

Важно знать, что инфицированные люди начинают распространять коронавирус за два дня до того, как у них появляются первые симптомы. У некоторых инфицированных людей болезнь протекает бессимптомно. Но они все-таки могут заразить других.

Антигенное тестирование

Все лица, имеющие государственную медицинскую страховку в Чешской Республике, могут пройти тестирование бесплатно. В пункте тестирования необходимо предъявить страховку и удостоверение личности. Тестирование можно проходить неоднократно, но не чаще, чем раз в три дня.

Иностранцам с комплексными страховками нужно оплатить тест самостоятельно, бесплатно тест можно сделать только с направлением от врача.

Антигенное тестирование не проводится, если с момента проведения ПЦР-теста и получения положительного результата прошло менее 90 дней. Также тест не проводится в том случае, если в течение последних трех дней был сделан ПЦР или антигенный тест и результат был отрицательным.

Превентивное тестирование на антигены не предназначено для пациентов с симптомами covid-19 или для лиц, находящихся в карантине. Люди с симптомами заболевания должны обратиться к своему терапевту, который назначит необходимое обследование или даст направление на ПЦР-тест.

Лица, находящиеся на карантине, должны пройти ПЦР-тест на 5-7 день, тестирование назначает терапевт или районная гигиеническая станция.

Принцип действия антигенных тестов

Тест на антиген выявляет вирусные белки. Эти так называемые «экспресс-тесты на антигены» выявляют пациентов на пике инфекции, когда в организме наблюдается самая высокая концентрация этих белков. Именно у таких людей самый высокий риск передачи инфекции другим людям. По сравнению с тестами RT-PCR преимущество заключается в более низких требованиях к квалификации медицинского персонала при отборе проб, возможности оценки теста непосредственно на месте и скорости этой оценки (время от взятия пробы до получения результата не превышает 30 минут). Также антигенные тесты существенно дешевле ПЦР-тестов.

Правила проведения теста

Необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также страховку. Вы получите e-Žádanku, медицинскому работнику потребуется 3-5 минут, чтобы обработать данные. Сбор займет примерно 2 минуты. Тестирование проводится также, как и для ПЦР-тестов, т.е. сотрудники берут мазок из полости носа специальной палочкой. Выполнение, оценка и регистрация результата теста занимает от 15 до 35 минут.

На тестирование вы потратите в общей сложности от 20 до 40 минут, в зависимости от загруженности и возможностей конкретного пункта.

Где проводятся антигенные тесты?

сеть центров отбора проб (АОС) у врачей общей практики и амбулаторных специалистов, участвующих в тестировании.

Центральная система бронирования

Запущена центральная система бронирования для управления пропускной способностью и облегчения тестирования граждан.

Используя систему бронирования, можно записаться на тесты на COVID-19 или вакцинацию от COVID-19. На этом портале вы также найдете основную информацию о COVID-19 и текущей эпидемиологической ситуации. Там же собрана информацию о том, где конкретно находится пункт тестирования, адреса, телефоны, свободные даты и время.

Кроме того, в Праге есть собственный портал, где вы можете записаться на тестирование.

Врачи общей практики и амбулаторные специалисты

Некоторые поставщики медицинских услуг также помогают проводить тестирование граждан (терапевты, амбулаторные специалисты). Страховые компании возмещают им расходы. Это означает, что люди могут обратиться к своему терапевту, амбулаторному специалисту, например, к стоматологу, для проведения тестирования. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте инициативы «Врачи помогают Чешской Республике».

Список документов, которые могут понадобиться

Результат антигенного тестирования (негативный)

Результат антигенного тестирования (позитивный)

Проблемы, которые могут возникнуть

Врач не хочет давать мне электронное направление на тест (e-Žádanka)

Электронное направление e-Žádanka не требуется для антигенного тестирования. Если вам нужно сделать ПЦР-тест, потому что у вас есть симптомы или вы контактировали с инфицированным, терапевт обязан дать вам направление.

Я хочу пройти тестирование (тест на антиген), но не могу прийти в пункты отбора

Антигенное тестирование не является обязательным, поэтому мобильные бригады не выезжают к людям, необходимо прибыть в один из центров. Если вы заинтересованы в добровольном тестировании на антигены, вы также можете обратиться к своему терапевту, стоматологу или гинекологу, возможно, они проводят тестирование.

Мой терапевт недоступен (отпуск, болезнь, ...), а мне нужно получить направление на тест

Вам не нужен терапевт, чтобы сделать антигенный тест. Если вам нужно направление на ПЦР-тест, обратитесь к врачу, который заменяет вашего терапевта. Если у вашего терапевта нет замены, позвоните в районную гигиеническую станцию (KHS). Они сейчас перегружены, вероятно, это займет какое-то время, но они имеют право отправить вам e-Žádanka, если вы опишете ситуацию и объясните, что ваш врач не может этого сделать.

Я подозреваю, что у меня коронавирус. Что мне делать: пройти тест на антиген или ПЦР? Или я могу выбрать?

Если у вас есть симптомы коронавирусной инфекции или вы были в контакте с инфицированным человеком, обратитесь к своему терапевту и следуйте его инструкциям. Он, вероятно, либо пригласит вас на антигенное тестирование, либо даст вам направление на ПЦР-тест.

Если у вас нет своего терапевта, вы можете выбрать один из двух вариантов:

1. Обратиться в местное отделение Krajské hygienické stanice и запросить направление на бесплатный тест;

2. В случае, если у вас комплексная страховка от Red Panda, вы можете позвонить по номеру телефона 220 770 001 или связаться с менеджером через Telegram (@RedPandaCz) и WhatsApp. Компания предоставит вам удаленного терапевта.

Могу ли я отказаться от тестирования?

Комплексное профилактическое антигенное тестирование не является обязательным. Если врач общей практики выписал вам направление на ПЦР-тест (у вас есть симптомы или вы находились в опасном контакте с зараженным), вы обязаны сделать тест.

Антигенные тесты в аптеках и магазинах

Уже сейчас антигенные тесты для самотестирования можно купить в большинстве аптек. Скоро антигенные тесты будут доступны в розничных сетях. Kaufland и Makro начали продавать их на этой неделе. Глобус, Билла и Альберт тоже планируют включить их в свое предложение.

Kaufland предлагает антигенные тесты по цене 149,90 крон. Сеть супермаркетов продает одну упаковку тестов на человека в день. На следующей неделе сеть планирует расширить предложение упаковкой из 25 штук. Представители Kaufland заявили, что в середине марта в продажу поступят комплекты тестов NEWGENE Novel Coronavirus Detection Test Kit, которые обнаруживают присутствие вируса в слюне.

Сейчас предприниматели могут покупать тесты и в сети оптовых магазинов Makro. Доступны упаковки тестов из 25 штук за 2899 крон. Тесты делаются путем взятия образца из носа. Макро не устанавливал ограничения на количество тестов на одного покупателя.

Источник: mzcr