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Коронавирус в Чехии: все, что нужно знать о карантине

Коронавирус в Чехии: все, что нужно знать о карантине

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И карантин, и изоляция – это инструменты предотвращения распространения заразной болезни. Разница в том, что изолируют людей, у которых вирусная инфекция подтверждена. Карантин используется в тех случаях, когда у человека есть подозрение на коронавирус, но наличие инфекции еще не доказано или не опровергнуто. Разберемся, как действуют эти меры и какие правила необходимо соблюдать во время карантина в Чешской Республике.
Коронавирус в Чехии: все, что нужно знать о карантине

Кого помещают на карантин?

Вас поместят в карантин, если вы вступали в контакт с человеком, у которого подтвердилось заболевание. Карантин в этом случае является обязательным.

Вам не нужно проходить карантин после опасного контакта, если вы были вакцинированы против covid-19 (прошло 14 дней после прививки) и в течение 14 дней после контакта с инфицированным у вас нет никаких симптомов болезни. Вам также не нужно проходить карантин, если у вас нет никаких симптомов заболевания, вы уже перенесли covid-19 в течение последних 90 дней и прошли предписанную изоляцию.

Карантин назначает сотрудник соответствующей районной санитарно-гигиенической станции или специального справочно-розыскного центра, который ищет людей, вступивших в контакт с инфицированными.

Часто люди узнают о контакте с зараженным до того, как сотрудники центров или службы гигиены свяжутся с ними. Если кто-то из окружающих получил положительный результат теста, оставайтесь на карантине добровольно. Обратитесь к врачу, он выпишет вам направление на тест. 

Как долго длится карантин?

Карантин длится 14 дней с момента последнего контакта с инфицированным человеком. 

Если вы проживаете в одной семье с инфицированным человеком, необходимо пройти ПЦР-тест на 5–7 день, но не позднее, чем на 10 день с момента первого положительного результата теста инфицированного человека. Срок вашего карантина составляет 14 дней с момента взятия положительного образца (у вас).

Правила карантина для людей, инфицированных южноафриканской мутацией коронавируса

Если вы были в контакте с человеком, у которого была подтверждена южноафриканская мутация вируса, вы должны пройти еще один ПЦР-тест, чтобы  завершить карантин. Вы можете сделать второй тест не ранее, чем через 14 дней после последнего контакта с инфицированным человеком. Эта мера призвана предотвратить распространение нового штамма коронавируса.

Что дальше?

Если у вас не проявляются симптомы covid-19 в течение всего периода карантина, а ваш тест ПЦР показал отрицательный результат, вы можете завершить карантин на 15-й день. Если вы получили положительный результат теста на covid-19, вы должны перейти на изоляцию.

Правила самоизоляции

1. Оставайтесь дома (т.е. не ходите на работу, в школу или в общественные места)

2. Следите за симптомами covid-19 – особенно за температурой, кашлем и дыханием.

3. Если возникают симптомы, обратитесь к терапевту. Он посоветует вам, как действовать.

4. Если у вас есть кашель, жар и затрудненное дыхание, используйте респираторы, чтобы защитить окружающих от инфекции.

5. Проводите дезинфекцию дома, особенно часто дезинфицируйте используемые поверхности и туалеты.

6. Если вам нужно выйти, например, в аптеку или магазин, попросите помощи у друзей, соседей или социальных работников. Подробности здесь.

Нарушение карантина может повлечь за собой штраф до 3 миллионов чешских крон!

 
 
Источник: covid.gov.cz
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коронавирус пандемия Чехия здоровье
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