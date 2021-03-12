Коронавирус в Чехии: что делать, если заболел член семьи?

Идеальный вариант для человека с covid-19 — это изоляция в отдельной квартире или комнате с собственной ванной и туалетом. Очевидно, что не у всех есть такая возможность. Разберемся, как действовать?

Место для изоляции

Если позволяет пространство, у инфицированного должна быть отдельная комната, в которую не будут входить остальные члены семьи. Больной должен выходить из нее только в крайних случаях — душ, туалет и т. д. Помещение необходимо часто проветривать, а также оборудовать средствами защиты на случай перемещения по квартире или дому.

Личные вещи

Инфицированному следует пользоваться вещами, к которым остальные члены семьи не будут прикасаться. Например, предметы личной гигиены — зубные щетки, мыло, полотенца, простыни, посуда и столовые приборы.

Во время болезни нужно хранить одежду в полиэтиленовых пакетах. Во время стирки выбирайте максимально возможную температуру — 60 ° C и выше. Если стиркой занимается здоровый человек, необходимо использовать перчатки. После стирки стоит продезинфицировать зону вокруг стиральной машины и все места, которые контактировали с зараженными предметами. Затем одежду и простыни нужно прогладить на максимально возможной температуре.

Инфицированный должен входить в ванную комнату после всех остальных, затем ванную нужно убрать и продезинфицировать.

Маски и респираторы

Главное правило — на территории дома или квартиры, в которой живет зараженный коронавирусом, всем членам семьи необходимо носить маску или респиратор.

Уборка

Особенно тщательно рекомендуется убирать ванную и кухню — несколько раз в день. Пациенту следует заходить на кухню только в том случае, если на ней больше никого нет. Еду лучше оставлять за дверью изолированной комнаты, чтобы минимизировать передвижение инфицированного по квартире. Также следует использовать отдельную губку для мытья посуды, которую использовал человек с коронавирусом. Если посуду моет здоровый человек, ему необходимо использовать перчатки.

Необходимо дезинфицировать все участки дома, сотовые телефоны, компьютерные аксессуары и другие предметы, к которым вы прикасаетесь в течение дня.

Мусор

Если один из членов семьи инфицирован коронавирусом, сортировать отходы не нужно. Весь мусор (включая одноразовые защитные средства) утилизируются вместе со смешанными бытовыми отходами.

После наполнения пакета для мусора (но не позднее, чем через 24 часа) необходимо плотно завязать пакет, обработать поверхность дезинфицирующим средством и поместить его в черный контейнер для смешанного мусора. Если пакеты сделаны из более тонкого материала, необходимо использовать два пакета.

Карантин для членов семьи

Если вы проживаете в одной семье с инфицированным человеком, необходимо пройти ПЦР-тест на 5–7 день, но не позднее, чем на 10 день с момента первого положительного результата теста инфицированного человека. Срок вашего карантина составляет 14 дней с момента взятия положительного образца (у вас).